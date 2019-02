Frederico Varandas anuncia fim do protocolo entre o Sporting e as claques

Frederico Varandas anunciou esta sexta-feira, em entrevista à RTP3, o fim do protocolo entre o clube e as claques.

Fim do protocolo com as claques: "Já reuni com todos os grupos organizados de apoio, individualmente, e expliquei que o prolocolo em vigor vai deixar de existir. Estamos a falar de quase 900 bilhetes por jogo. Não estamos em condições de oferecer nada. Mesmo eu, que fiz parte de uma claque, pagava. Expliquei-lhes que não há ofertas e a receção foi com responsabilidade. Perceberam o momento de dificuldade do Sporting. As ofertas são injustas, apesar da importância que eles têm - e que eu sei que têm. Ainda assim, não devem gozar de outro estatuto"

O que pode prometer: "Acredito que vou fazer o Sporting campeão".

Sobre a auditoria: "Vai ficar concluída a meio de fevereiro".

Negociação com a banca: "Estamos a renegociar os termos dos acordos que temos com os bancos. Não podemos falar disso pelo sentido de responsabilidade do nosso cargo".