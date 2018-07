Francisco Geraldes e Mané querem sair do Sporting

José Peseiro também terá uma palavra a dizer, pese o desejo dos atletas de prosseguir as suas carreiras numa liga mais competitiva e endinheirada. Reuniões estão agendadas

Francisco Geraldes e Carlos Mané, através dos seus agentes, sabe O JOGO, vão procurar sensibilizar a administração da SAD verde e branca, liderada por Sousa Cintra, para que sejam aceites as duas propostas que estão em cima da mesa para a transferência em definitivo dos dois atletas para a Alemanha. Previstas estão duas reuniões em Lisboa no decurso da semana, sendo que Eintracht Frankfurt e Estugarda, respetivamente, estão à espera dos dois jovens formados na Academia de Alcochete.

Na mesa das negociações com a sociedade que gere o futebol verde e branco estão duas propostas que perfazem um total de 11 milhões de euros. O Eintracht Frankfurt há muito que segue os desempenhos de Francisco Geraldes, e a forma como este se impôs no meio-campo do Rio Ave na derradeira temporada - isto depois de ter, inclusive, tentado a sua contratação no último defeso - só acentuou a vontade de contratar o criativo de 23 anos. Os alemães apresentaram uma proposta concreta de seis milhões de euros para contratar o atleta, que já demonstrou o desejo de ingressar no detentor da Taça da Alemanha - bateu o Bayern de Munique na final da prova na última época, garantindo assim um lugar nas competições europeias na presente estação. José Peseiro olha para Francisco Geraldes como um valor seguro no plantel, ainda que este não se perfile como um titular indiscutível nas suas contas, pelo menos até ver. A utilização é garantida, mas poderá estar longe da vontade do atleta que na última temporada atuou em 38 jogos pelo Rio Ave, apontando quatro golos, isto nos 2935 minutos que efetuou às ordens de Miguel Cardoso.

No caso de Carlos Mané, o Estugarda avançou com uma oferta de cinco milhões de euros para poder contar com o extremo em definitivo nos seus quadros, depois de duas épocas de cedência por empréstimo por parte do Sporting. A passagem de Mané pelo Estugarda, primeiro na segunda divisão, começou da melhor forma, com o extremo a mostrar-se influente no início da caminhada para o regresso à Bundesliga, apontando seis golos em 20 jogos e cumprindo 1705 minutos até à lesão na cartilagem do joelho direito, que o levou para a mesa de operações em abril de 2017. Mais tarde, em janeiro de 2018, nova lesão grave, uma rotura no tendão da coxa da perna direita, que o impediu de jogar na última época. A postura de Mané e a crença na reabilitação levam o Estugarda a avançar pelo jogador.