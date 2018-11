Francisco Geraldes e Eustáquio: dois "reforços" em situações diferentes

epa07052905 Desportivo de Chaves's Eustaquio (R) in action against SL Benfica's Rafa (L) during the Portuguese First League soccer match between Desportivo de Chaves and SL Benfica in Chaves, north of Portugal, 27 September 2018. EPA/JOSE COELHO

Meia-campo será o sector a sofrer a maior reformulação na reabertura do mercado para se adequar ao estilo de jogo de Marcel Keizer, para reforçar a aposta na prata da casa e para "despachar" os excedentários

A construção do plantel para 2018/19 levada a cabo pela dupla Sousa Cintra/José Peseiro não agradou ao novo presidente do clube, Frederico Varandas, que em conjunto com a sua estrutura do futebol já deu os primeiros passos para retocar o grupo na reabertura do mercado de janeiro e adaptá-lo às necessidades do estilo de jogo de Marcel Keizer, além de se pretender maior aposta na formação.

O JOGO revelou em primeira mão que Hugo Viana, responsável pelo futebol leonino, iria neste mês à Alemanha tratar do futuro de Francisco Geraldes e Matheus Pereira (emprestado ao Nuremberga)

Ao que O JOGO apurou, a SAD verde e branca já tem o regresso a casa de Francisco Geraldes praticamente acertado, além de já se ter reunido com o Chaves para tentar juntar ao plantel Stephen Eustáquio para a segunda metade da época. Contudo, se o médio formado na Academia está praticamente certo, faltando apenas resolver pormenores com o Eintracht Frankfurt, emblema ao qual foi cedido, já o ingresso do trinco do Chaves está mais difícil, pois existe uma diferença de verbas elevada, de 5 M€.

O JOGO revelou em primeira mão que Hugo Viana, responsável pelo futebol leonino, iria neste mês à Alemanha tratar do futuro de Francisco Geraldes e Matheus Pereira (emprestado ao Nuremberga), e o caso do médio já está praticamente resolvido. Chico Geraldes, de 23 anos, já rodou no Moreirense e no Rio Ave. No arranque desta época, ao ver o grupo engrossar com os regressos de Battaglia e Bruno Fernandes, a aposta firme em Gudelj e ainda a perspetiva futura da chegada de Sturaro (Juventus), entre outros médios, percebeu que teria utilização residual e pediu para sair. Na Bundesliga, as dificuldades de adaptação foram evidentes: ainda não soma nenhum minuto oficial e, antes de se lesionar (fratura de uma vértebra), o treinador Adi Hutter disse que Geraldes teria de se adaptar rapidamente ao ritmo e à dureza física do futebol alemão. Há dias, voltou aos treinos, mas ainda não está apto a competir e poderá até surgir em Alvalade em breve para concluir a recuperação.

Quanto a Eustáquio, luso-canadiano de 21 anos que o Chaves recrutou em janeiro deste ano ao Leixões, tem contrato com os transmontanos até 2022 e uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. No final da recente receção ao Chaves, no dia 11 deste mês, a SAD verde e branca reuniu-se com os dirigentes dos visitantes, abrindo assim as negociações. O Sporting está disposto a dar 2 M€, mas o Chaves pede 7 M€ para libertar o médio-defensivo. Este processo não será fácil, até porque o internacional sub-21 está a dar nas vistas e a Gestifute de Jorge Mendes, ao que foi possível apurar, abordou o Chaves no sentido de poder negociar o seu passe para o estrangeiro.

Revolução no miolo pode custar lugar no plantel a quatro leões



A SAD verde e branca não colocará entraves às saídas de vários jogadores do miolo, tais como Petrovic, Misic, Bruno César e até Wendel, para que o cérebro do funcionamento de uma equipa, o meio-campo, se vá aproximando das ideias de jogo de Marcel Keizer. Fixos estão Gudelj, Battaglia (não deve voltar a jogar nesta temporada), Bruno Fernandes, Miguel Luís (aumentou para cinco o número de formados na Academia no plantel) e muito em breve ingressará Geraldes. Noutros sectores a SAD também quer mexer, além de se desejar reduzir o número total de integrantes do plantel. Nesta altura, sem contabilizar Sturaro (que até pode nem apresentar-se em Alvalade, pois terá problemas de calcificação à volta do tendão ao qual foi operado há meses e a sua aptidão para a competição está a demorar), o plantel é composto por 29 jogadores, o que dificulta a promoção de talentos.