Finanças, planos para o futebol e picardias: o debate que juntou os sete candidatos

Os sete candidatos à presidência do Sporting juntaram-se num debate promovido pela Sporting TV. Recorde os principais pontos de discussão.

Os líderes das sete listas candidatas às eleições do Sporting estiveram reunidos este domingo, num debate conduzido pela Sporting TV. Em quase três horas e meia de discussão, houve momentos mais acesos, com os diferentes candidatos à presidência leonina a explicarem o plano traçado para o rumo que pretendem dar ao clube e envolvendo-se, por vezes, em trocas de "galhardetes".

Após as intervenções iniciais, José Maria Ricciardi atacou Dias Ferreira e Frederico Varandas, falando mesmo no apoio "até ao último segundo" de Bruno de Carvalho, com o antigo diretor clínico do Sporting a responder.

Dias Ferreira entrou em ação pouco depois, já após uma intervenção de Pedro Madeira Rodrigues, que insistiu em garantir que Claudio Ranieri será o treinador do Sporting caso seja eleito presidente.

No plano do futebol, Rui Jorge Rego deu seguimento à apresentação de Roberto Carlos como nome forte para a pasta, garantindo que Paulo Lopo será o líder da SAD em caso de vitória da sua lista. O candidato da lista E revelou ainda que conta com o apoio de um investidor da América do Sul, disposto a disponibilizar 120 milhões de euros.

O tópico de Paulo Lopo mereceu críticas de Varandas, que falou de uma parceira do atual dirigente do Leixões com o Benfica, rival do Sporting, lembrando ainda a participação contra o Sporting pela utilização de André Geraldes e Ryan Gauld.

João Benedito, por sua vez, lembrou que conta com Peter Schmeichel e André Cruz na sua lista, ex-jogadores e antigas glórias do Sporting. O antigo capitão da equipa de futsal afirmou mesmo que a experiência de nomes como os referidos pode ajudar a resolver problemas disciplinares semelhantes ao de Matheus Pereira.

Ricciardi voltou ao ataque, acusando Frederico Varandas de "esconder" Godinho Lopes como apoiante da sua lista e afirmando que tem as melhores soluções para o Sporting, no que toca à vertente financeira.

O tema das Finanças dominou grande parte do debate entre os sete candidatos, com Fernando Tavares Pereira a lembrar a sua experiência no ramo empresarial e garantindo que tem como objetivo "arrumar a casa" no clube de Alvalade. O candidato da lista G revelou ainda que não vai comparecer em debates a dois, abrindo uma exceção para o caso de haver segunda volta nas eleições.

O debate terminou com os sete candidatos a endereçarem mensagens aos sócios do Sporting, apelarem ao voto no dia 8 de setembro.