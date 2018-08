Fernando Tavares Pereira também reage: "Mais um momento conturbado"

A lista de Fernando Tavares Pereira comentou os acontecimentos desta sexta-feira.

A direção da campanha de Fernando Tavares Pereira, candidato à presidência do Sporting, também reagiu, em comunicado, aos últimos acontecimentos de Alvalade.

Para o candidato, "trata-se de mais um momento conturbado", que "não passa indiferente a nenhum sportinguista" e que deve ser tratado pelas "instituições, dentro das leis e regras que regem e nos timings que cada assunto requer".

Deixa ainda um apelo aos adeptos do clube: "A melhor resposta que podemos dar (...) é comparecermos todos em força amanhã em Alvalade, para apoias os nossos jogadores", pode ler-se.

Comunicado na íntegra:

"Caras e caros sportinguistas,



Os recentes acontecimentos em Alvalade, não passam indiferentes a nenhum sportinguista, trata-se de mais um momento conturbado, para o nome do nosso honrado clube. Apelamos à serenidade e ao bom senso. Vivemos num estado de direito, como tal, devemos deixar as instituições funcionarem, dentro das leis e regras que as regem e nos timings que cada assunto requer.

A melhor resposta que podemos dar, em nome do nosso Sporting Clube de Portugal, é comparecermos todos em força amanhã em Alvalade, para apoiar os nossos jogadores, em mais um jogo a contar para o campeonato nacional!



Sportinguistas, é em tempos difíceis que se vê a força de uma família, e nós somos uma família enorme que se veste de uma história gloriosa, que nos cumpre continuar a escrever, com O ESFORÇO, A DEDICAÇÃO, A DEVOÇÃO E GLORIA como o fizeram os nossos antepassados.



Amanhã vem connosco, vamos encher Alvalade com energia positiva, com a força de leão!"