Fernando Gomes elogia Sousa Cintra e fala em três meses de "trabalho insano"

Presidente da Federação Portuguesa de Futebol elogiou o trabalho desenvolvido por Sousa Cintra na SAD leonina ao longo dos últimos três meses.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) enalteceu esta sexta-feira o atual presidente interino da SAD do Sporting, Sousa Cintra, pela "forma heroica" como durante o seu curto mandato conseguiu "repor a normalidade" no clube de Alvalade.

"Num período difícil para pôr isto na linha (...) de uma forma heroica, difícil, conseguiu pôr a carruagem nos trilhos", comentou, na cerimónia de assinatura de um protocolo entre a FPF, a Associação de Futebol de Lisboa (AFL) e a Fundação INATEL, na qual Sousa Cintra marcou presença.

"Obviamente amanhã [sábado] será tempo para que o processo seja concluído e seja eleito um novo timoneiro do Sporting, (...) mas acima de tudo ficam estes quase três meses de trabalho, eu diria, insano no sentido de conseguir pôr nos carris um clube com a dimensão do Sporting. Depois de um passado no clube, esta disponibilidade para repor a normalidade no clube é de enaltecer e dar-lhe os parabéns pela dedicação e pelo sportinguismo", referiu Fernando Gomes.

Sousa Cintra foi anunciado em 24 de junho pela Comissão de Gestão do Sporting como presidente da SAD do clube, depois de a maioria dos sócios do Sporting reunidos em Assembleia Geral ter votado no dia anterior a destituição do Bruno de Carvalho, que era o representante do acionista Sporting na sociedade que gere o futebol profissional dos 'leões'.

À margem da cerimónia, o ainda presidente interino do Sporting manifestou-se satisfeito por ter conseguido "pôr a casa em ordem em tempo recorde" e por ter contribuído para "unir o plantel" e "trazer para o Sporting os jogadores que eram importantes para enfrentar o desafio do campeonato".

"A casa está arrumada. Estamos em primeiro lugar no campeonato (...) o Sporting está cheio de vitalidade", comentou Sousa Cintra, apelando a que os derrotados nas eleições de sábado façam uma demonstração de "união da família sportinguista".

"A lista que ganhar, o presidente será o meu presidente. E todos deviam fazer a mesma coisa. A união faz a força e é importante que haja essa união porque em primeiro lugar deve estar sempre o Sporting", vincou.

Relativamente ao pedido de impugnação do ato eleitoral apresentado pelo ex-presidente do clube Bruno de Carvalho, Sousa Cintra comentou: "Não vale a pena perdermos tempo com coisas sem importância e que não têm cabimento".