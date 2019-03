Félix Correia mais longe do Sporting e com Barcelona, Juventus e Milan à espreita

Félix tem 18 anos e atua pela equipa de juniores, onde já fez sete golos esta época.

Com o contrato de Félix Correia, extremo de 18 anos que representa os juniores do Sporting, a terminar em junho de 2020, a estrutura da formação leonina entrou em campo e sentou-se à mesa com o internacional pelos sub-19 portugueses: propôs-lhe, e perante a qualidade e evidência, a renovação do vínculo, mas sabe O JOGO que o processo estagnou pela diferença de intenções entre as partes e que estão, principalmente, relacionadas com verbas.

Tendo Barcelona, Juventus e Milan à espreita (todos já perguntaram em que condições poderiam fechar negócio), os representantes de Félix entendem que o jovem futebolista deve ter um ordenado condizente com o seu valor de mercado, neste caso a subir em flecha com esta procura. Tal como aconteceu com Tiago Djaló, que acabou precisamente no Milan, o Sporting parece não estar disposto a aumentar a parada, ou seja, corre o risco de perder mais um produto da sua escola para um clube de grande montra. Com 1,80 metros e dono de uma técnica apurada, tal como a velocidade, o extremo chegou ao Sporting em 2009, vindo do CIF, clube que tem uma relação protocolar com os leões ao abrigar uma das escolas Academia. Segundo o nosso jornal apurou, nas próximas semanas deverá existir nova ronda negocial para tentar encontrar uma solução para o processo, seja ela a prorrogação do contrato de Félix Correia ou um entendimento para que o futebolista siga caminho noutras paragens. O atacante soma sete golos esta época.