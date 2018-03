"Rafael Leão? Tive algum receio que o miúdo tivesse medo do jogo"

Sporting's head-coach Jorge Jesus reacts during their Portuguese First League soccer match with FC Porto, held at Dragao stadium, Porto, northern Portugal, 2nd March 2018. JOSE COELHO/LUSA

Jorge Jesus lamentou ainda as oportunidades desperdiçadas pelo Sporting.

Jogo: "Tínhamos de ter feito os golos que falhámos. Jogando do Dragão e ter as oportunidades que tiveste, com uma excelente defesa do Casillas, duas oportunidades fulgurantes. Fora as da primeira parte. Foram duas grandes sequipas, um grande jogo, fomos melhores, principalmente na segunda parte, mas saímos daqui com uma derrota. Não só, porque não fomos eficazes nas oportunidades que criámos, mas não conseguimos concretizar. O Sporting teve muito bem, fez um excelente jogo, fez com que aparecesse mais um jovem de 18 anos. O Leão ainda é júnior e as três substituições que fizemos [Rúben, Montero e Leão] acrescentou sempre mais ao Sporting. Fico triste pelo resultado, não triste pela exibição da equipa e pronto de cinco para oito pontos ficamos numa situação difícil".

Mudanças táticas: "A verdade é que nós mexemos com o jogo, nós e os jogadores que entraram. A equipa do FC Porto já não conseguiu travar-nos na última meia hora. Fisicamente estávamos melhores, muito mais soltos, menos ansiosos, à procura do 2-2. Criámos várias oportunidades, mas não conseguimos. A verdade é que quando jogas no Dragão e tens estas oportunidades de golo e não as fazes, és penalizado".

Bas Doost e Gelson: "São jogadores que têm trinta e tal golos, mas não é importante porque a equipa esteve muito bem. Fez um jogo taco a taco aqui no Dragão, o que não é fácil".

Campeonato: "Fica mais difícil. Ainda estão 27 pontos em disputa, mas tudo é possível. Há um apuramento para a Champions e não só. É uma luta muito grande que temos de fazer, durante o campeonato e outras competições".

Rafael Leão: "Só não o coloquei de início porque o FC Porto tem dois centrais muito fortes e tive algum receio que o miúdo tivesse medo do jogo, portanto deixei para mais tarde".