Fábio Coentrão volta ao "inferno" na pele de leão

Em 2007, com 19 anos, o então extremo jurou amor ao Sporting. A vida trocou-lhe as voltas e foi parar ao Benfica, onde Jesus o projetou para o sucesso. Eis o percurso do "miúdo" humilde... e irreverente.

Tinha 19 anos, devia inúmeras promessas ao futebol e as capas dos jornais fizeram-no saltar da cadeira do quarto, forrado "a Sporting": era o clube do coração que parecia estar na frente pelo concurso do então extremo, que brilhava com a camisola do Rio Ave. Parecia, leu bem, pois, no final de 2006/07, quem o agarrou foi o Benfica. Na Luz, fez-se jogador com o cunho de Jesus e a paixão pelo futebol precipitou as juras de amor eterno de Fábio Coentrão aos encarnados. Ali foi campeão e ali beijou a águia ao peito vezes sem conta; ali regressa esta quarta-feira, agora com a camisola do seu primeiro amor, para disputar um dérbi mais que eterno e de enorme carga emotiva.

"Quando comecei a ver futebol e a ouvir as pessoas lá em casa a gritar quando viam jogos, teria eu quatro ou cinco anos... todos torciam pelo Sporting; gritavam quando o Sporting marcava e só se falava nisso. Comecei a interiorizar isso: Sporting, Sporting, Sporting... Já gostava, mas ainda nem sabia bem o que era aquilo. Depois comecei a gostar de outra forma, criando um amor muito grande pelo Sporting. E hoje sou leão", garantiu, em março de 2007, numa entrevista exclusiva a O JOGO, mal sabia Fábio que o destino lhe ia trocar as voltas. Não obstante: o amor pode ser muito, mas afastar a possibilidade de jogar noutro grande que não o leão... "Se for para jogar noutro clube - como o Benfica -, representarei o emblema com profissionalismo, mas deixar de gostar do Sporting não deixo", sustentou, na mesma peça, o "Figo da Vila", alcunha pela qual era conhecido no Rio Ave e que devia a origem ao facto de Coentrão idolatrar Figo e fazer da bola sua quando a equipa mais precisava, tal como uma das maiores referências do futebol nacional.

Pelo Benfica, entre 2007 e 2011, o lateral adaptado por JJ fez 97 jogos e marcou oito golos. Saltou para o Real Madrid, somou mais 106 encontros oficiais (um golo), mas, aos poucos, viu a carreira afundar-se devido a inúmeros problemas físicos. Qual a solução?

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Leão de mão estendida

Há, de facto, males que vêm por bem. Num dos piores momentos desde que se tornou profissional de futebol, Fábio encontrou no Sporting - e em Jesus - a tábua de salvação. No verão celebrou-se um contrato de cedência por uma época do lateral aos verdes e brancos, onde tem lutado para voltar aos seus tempos áureos, aproveitando também para cumprir o que sempre quis: vestir de leão ao peito. Luta - e já o sublinhou - para ajudar o clube do coração a quebrar o jejum de quase 16 anos sem ser campeão nacional e até já admitiu prolongar a estada em Alvalade para além de junho. Assuntos, contudo, longínquos, pois o que importa mesmo é o tal "jogo a jogo", muitas vezes conversa de futebolista mas que, neste caso, ganha outros contornos. Coentrão sabe que faz parte de uma estrutura montada para ser campeã nacional, mas também dar cartas nas outras competições: há a Taça de Portugal, a Taça da Liga e ainda a Liga Europa para disputar. Fosse pela boca de Jesus ou de Bruno de Carvalho, projetou-se sempre a ambição de estar em todas as decisões.

Imune aos assobios

A meta imediata é ganhar na Luz, o tal jogo especial para o lateral, onde as probabilidades de ser apupado são elevadas. Mas no relvado vai estar o tal Figo da Vila, jogador de raízes irreverentes que aprendeu, aos poucos, a lidar com tudo: com os desvios provados pelo destino, com os grandes clássicos entre Real Madrid e Barcelona e com o sucesso de ser campeão europeu de clubes. Fábio Coentrão é, aos 29 anos, uma década após a tal entrevista a O JOGO, o mesmo miúdo na vontade de dar uns pontapés na bola, mas diferente a nível de experiência. Foi precisamente isso que veio disponibilizar ao seu primeiro amor. "No Sporting, jogarei por amor à camisola", dizia ao nosso jornal, em janeiro de 2007, com um sorriso de orelha a orelha, o vila-condense.