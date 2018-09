"Experiência de Frederico Varandas é, sem dúvida, uma mais-valia para o clube"

Atleta medalhado olímpico Emanuel Silva congratulou-se com o triunfo de Frederico Varandas nas eleições do Sporting.

O atleta medalhado olímpico Emanuel Silva congratulou-se com o triunfo de Frederico Varandas nas eleições do Sporting, considerando que sob a sua presidência o clube continuará a ser dos mais fortes e ecléticos do planeta. "Conheço-o pessoalmente. Foi uma boa escolha entre um conjunto de candidatos, alguns com grande historial e enorme vontade. Agora, devem aliar-se todos ao Frederico e tentar fazer com que o Sporting seja cada vez maior. E ele aproveitar também as melhores ideias dos rivais nas para tornar o Sporting cada vez maior", disse o canoísta, vice-campeão olímpico em Londres2012 com Fernando Pimenta em K2 1000.

Emanuel, que juntamente com João Ribeiro, do Benfica, conseguiu para o Sporting o melhor resultado no Rio2016, com o quarto lugar também em K2 1000, destacou a importância de os leões manterem a "forte aposta nas modalidades, justificando o epíteto de ser uma referência internacional". "O Sporting não é só futebol. É dos clubes mais ecléticos da Europa, se não o mais. E isso é para manter. Nós, os atletas, faremos a nossa parte por isso. Pelo que vi da sua candidatura, é o que vai acontecer. Nenhum sportinguista gostaria que fosse diferente", vincou, à margem do mundial de maratona, que decorre na Vila de Prado, Braga.

Emanuel Silva reconhece "inúmeras qualidades" ao novo presidente, incluindo "o seu lado humano, a forma como percebe o outro lado do atleta de alta competição": "A sua experiência é, sem dúvida, uma mais-valia para o clube".

O quatro vezes atleta olímpico viu "com muitos bons olhos" a campanha e o ato eleitoral, que culminou sábado com recorde de votantes, acima dos 22 mil. "É sinal de que o Sporting está bem vivo. Muitos duvidavam que teria a capacidade para dar a volta por cima desta forma. O Sporting é grande, tem muitos adeptos, muitos que gostam do clube e está pronto para luta. É isso o mais importante", sublinhou.

Emanuel Silva, que se prepara para em 2019 enfrentar o apuramento para os Jogos de Tóquio2020, revelou o desejo de que mais atletas 'leoninos' consigam entrar e fortalecer a seleção de Portugal.

Frederico Varandas tornou-se o 43.º presidente do Sporting, ao recolher 42,32% dos votos (8.717 votantes) nas eleições realizadas no sábado, as mais concorridas da história do clube, sucedendo a Bruno de Carvalho, que foi destituído do cargo em 23 de junho.

O médico, de 38 anos, foi eleito para um mandato de quatro anos, depois de ter sido diretor clínico do Sporting, entre 2011 e 2018, e desempenhado as mesmas funções no Vitória de Setúbal, entre 2007 e 2011.

João Benedito foi o segundo mais votado, com 36,84% (9.735 votantes), José Maria Ricciardi teve 14,55% dos votos, superando as listas encabeçadas por José Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%). Foram ainda registados 2,2% de votos em branco e 0,31% nulos.