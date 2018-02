Ex-membro da lista de Madeira Rodrigues dirige-se a Eduardo Barroso a propósito de Bruno

José Pedro Rodrigues integrou a lista de Madeira Rodrigues nas últimas eleições do Sporting

José Pedro Rodrigues, que integrou a lista de Madeira Rodrigues nas últimas eleições do Sporting, publicou uma carta aberta a Eduardo Barroso, conselheiro leonino, a propósito da defesa deste em relação a Bruno de Carvalho.

"A sua intervenção em defesa do 'seu' Bruno de Carvalho, 'distinto presidente' do SCP, e o sms que me enviou a 6 Fevereiro de 2018 que, desculpe-me a inconfidência, tenho que tornar publico, motivam-me nesta minha necessidade de lhe escrever esta carta aberta, para conhecimento de todos os Sportinguistas que dia 17 terão a responsabilidade de comparecer na AG do Clube. Escreve-me o Eduardo, e passo a citar : você odeia o homem! Mas o nosso Sporting deve-lhe a sobrevivência! Respondo-lho do fundo do coração que ódio é um sentimento que não alimento. Também tenho um Amor Incondicional pelo Sporting, e lamento profundamente que o seu Bruno queira e tenha levado o nosso Clube para mais esta fase negra, onde as afrontas aos associados, a linguagem ordinária e brejeira, as calúnias e mentiras que teima em utilizar para denegrir quem dele discorda, democrática e civilizadamente, foram a sua imagem de marca ao longo dos seus mandatos. Fala o Eduardo de sobrevivência, que deve ser um termo clínico que aqui se revela na plenitude. Parece que agora o seu Bruno inverteu a dialética, e os seus apelos patéticos a um sentimentalismo bacoco, revelam mais uma faceta dum homem, seguramente perturbado por alguma patologia, que provavelmente todos desconhecemos. Mas como o meu querido Eduardo é o seu distinto cirurgião, e recentemente operou o seu Bruno, a minha dúvida, e provavelmente a de 90 % dos Sportinguistas, é se existe alguma patologia identificada que todos deveríamos ter conhecimento. 90 % dos Sportinguistas têm ficado perplexos com este comportamento, errático e disfuncional, que ora ataca e amedronta, com discursos inflamados a lembrar os piores ditadores da história, ora escreve missivas enternecedoras de pai de família, a quem o nosso Sporting lhe retirou a capacidade e possibilidade de passear as filhas e sair para tomar um simples café", começa por escrever.

"Triste destino o deste homem, que se sente tão injustiçado e abandonado, na auto-estrada da vida, a completar 46 anos, longe da família e nas mãos dos Sportinguistas, com 3 filhas e uma para nascer, mas a quem não lhe é reconhecida a eternidade no poder, seguramente merecida, de acordo com os seus critérios de eleição.

90% dos sportinguistas interrogam-se porque anda o seu Bruno a alimentar sentimentos contraditórios no seu querido Facebook ( pelo menos até dia 17, segundo palavras do próprio ). 90 % dos sportinguista interrogam-se porque anda o seu Bruno a elaborar listas de sócios, violando claramente os estatutos do Clube, com um intuito de os classificar de acordo com os seus critérios, de os perseguir, de os catalogar, de os ofender gratuitamente, de os querer expulsar de sócios do Clube. 90 % dos Sportinguistas interrogam-se porque anda o seu Bruno a alimentar todos estes estados de alma e sentimentalismos, que seguramente devem ter uma explicação clínica, para a qual agradecia a sua melhor atenção e dedicação, para nos ajudar a interpretar tanta e tão profícua contradição. Da minha parte, e como já sei que publicamente o seu Bruno expressou a sua vontade de me expulsar de sócio (provavelmente uma competência do Concelho Fiscal e Disciplinar que quer ver alterado, para poder cumprir esse desígnio), mantenho a minha total liberdade de me expressar, convicto que sempre a procuro exercer com elevação e respeito.

Como não utilizo redes sociais mas tive conhecimento da sua última publicação no facebook, aproveito esta missiva para também dar a minha publica opinião, agradecendo antecipadamente a sua melhor atenção para o assunto, no sentido de ajudar os 90% dos Sportinguistas que, como eu, têm muita dificuldade em compreender o seu Bruno", continuou, sempre com o presidente leonino como alvo.

"Passo a comentar: o ego deste homem é surpreendente, o Sporting é derrotado, mas é ele que não merece isto... 99,9 % dos Sportinguistas sofrem pelo Clube, este homem quer que o Clube sofra por ele! A arbitragem desfaz-lhe a Alma! O ego deste homem continua a manifestar-se de forma patológica, a sua vida está nas mãos de 90% dos Sportinguistas, mas ninguém o compreende! 90 % dos Sportinguista não o compreendem, decididamente! 90% dos Sportinguistas sabem (ou pensam saber ) como deve ser feita a gestão do Clube e nunca precisariam de utilizar formas ofensivas de listas negras para gerir o Sporting. A auto-proclamação levante sempre dúvidas e interrogações; elas existem porque existem actos na gestão de Bruno de Carvalho que estão em investigação, ponto. Antes de Bruno de Carvalho o Sporting não existia? Auto-elogios, e estados de alma, são sempre reveladores de algum distúrbio, quando a racionalidade deveria ser a motivação para resolver os problemas. Alguém que vive das quotas pagas pelos sócios, e ainda acha que tem legitimidade para mandar calar quem lhe paga o ordenado, invertendo a ordem das coisas e ainda considerando que é a ele que não o deixam falar... A sua infelicidade deve ser genuína!

Confesso que aqui a minha preocupação cresceu... Depois de ouvir as explicações filosóficas do terceiro olho, será que o seu Bruno, num acto de interiorização assumida, iria cometer suicídio premeditado? A fome e o porteiro representam o quê? Quem abandonou pela primeira vez na história do Clube uma AG, enquanto presidente do CD foi o seu Bruno, e confesso que tentei encontrar explicação, mas provavelmente a minha inteligência é insuficiente para compreender tal personagem. Faço um apelo ao Eduardo Barroso para que dia 17 compareça na AG e, caso os desígnios do Sporting fiquem momentaneamente sem liderança, assim 90 % dos sócios não consigam, até lá, compreender estes estados de alma, sejam tão ingratos e não consigam perceber o reconhecimento destes comportamentos, se apresenta candidato a presidente da direção do Sporting, como afirmou publicamente recentemente", considerou ainda, rematando:

"Caso o Dr. Daniel Sampaio nos queira dar uma ajuda na interpretação destes actos, muito ficaríamos agradecidos, mas cuidado com o comunicador Saraiva, que pode interpretar o meu P.S. ( Post Scriptum ), como uma tentativa de envolver o poder político nesta nossa diligência", concluiu.