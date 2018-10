Está a chegar a hora de Bas Dost: conheça o plano traçado pelo Sporting

Avançado já tem luz verde para subir ao relvado, mas só deverá ser reintegrado sexta-feira. O Arsenal está no horizonte...

Bas Dost está prestes a iniciar a etapa final da recuperação da lesão muscular na coxa direita que o tem afastado dos relvados há dois meses, desde meados de agosto. Ao que O JOGO apurou, a principal referência do ataque dos leões nas duas últimas épocas, já tem luz verde para subir ao relvado e realizar corrida, mas a sua reintegração nos trabalhos regulares do grupo comandado por José Peseiro só deverá verificar-se mais para o final da semana - salvo algum imponderável, estará prevista para sexta-feira, véspera do próximo compromisso da equipa de Alvalade, para o qual o holandês não estará disponível, o embate com o Loures, agendado para as 20h45 de sábado, em Alverca.

A inclusão do goleador que tem feito miséria desde que, em 2016, passou a envergar a camisola 28 verde e branca assume especial relevância nesta altura, atendendo ao contexto competitivo com que se deparam os leões. Afinal, logo após o duelo com o Loures, para a Taça de Portugal, o Sporting tem em agenda a receção ao Arsenal, principal contendente na fase de grupos da Liga Europa. Bas Dost surge, assim, no arranque da preparação para o embate com os gunners, mas a ideia dos responsáveis leoninos é não forçar a recuperação do avançado holandês. A inegável preponderância que o 28 tem no capítulo da finalização dos leões, consubstanciada nos 72 golos marcados nos 92 jogos disputados de leão ao peito, seria um reforço de peso para defrontar a equipa comandada pelo espanhol Unai Emery, mas o corpo clínico e equipa técnica estão em sintonia quanto ao imperativo de não correr riscos precipitando um regresso do 28 à competição com carácter precoce, com as potenciais consequências inerentes. Em suma, os departamentos médico e técnico leoninos vão avaliar a evolução e resposta do jogador à carga de trabalho durante a próxima semana para determinar, minimizando ao máximo o risco de expor o atleta ao agravamento de uma lesão que o tem afastado dos relvados desde meados de agosto, a disponibilidade para o embate com os gunners.

Recorde-se que, nesta época, Bas Dost esteve 135" em campo, tendo bisado no primeiro jogo da época, em Moreira de Cónegos, acabando por sair ao intervalo da receção ao Vitória de Setúbal. Sem o holandês em campo, o Sporting disputou mais oito jogos (e meio), nos quais marcou 14 golos, tendo sofrido oito. O avançado holandês está, assim, prestes a voltar ao relvado, deixando de estar limitado, em exclusivo, ao ginásio. O Arsenal surge já no horizonte, mas não serão corridos riscos desnecessários. O regresso de Dost está próximo, mas só pelo seguro.