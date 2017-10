"Esperemos que Paulo Gonçalves não seja cordeiro oferecido para sacrifício"

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, comentou na Sporting TV a operação de buscas no Benfica levada a cabo pela Polícia Judiciária (PJ) esta quinta-feira, destacando a importância de tratar "todos por igual", sem que Paulo Gonçalves seja utilizado como "bode expiatório".

Operação da Polícia Judiciária: "Que seja feita justiça e que trate todos por igual, da mesma forma, e que investigue tudo aquilo que há para investigar sem receio e condicionamento. Que se apurem responsabilidades em eventuais crimes. A confirmar-se, que esse alguém seja exemplarmente punido e castigado. Fica a sensação de que este processo não avançou por causa de questões administrativas ou procedimentos formais que possam não ter sido respeitados, como a eventual ilegalidade na obtenção de prova".

Argumentos do Benfica: "O argumento do Benfica é mais básico, assenta na narrativa, não na contestação à veracidade, mas na devassa informática, do correio eletrónico. Não há dúvidas sobre a autenticidade, já todos percebemos que as conversas dos emails são verdadeiras. O advogado do Benfica não nega a autenticidade, para ele é irrelevante, o que importa é que houve devassa informática. Está automaticamente prejudicado na argumentação, e diz coisas como "exigimos respostas do Ministério Público". Quem tem de exigir respostas somos nós".

Paulo Gonçalves como arguido: "É também importante que Paulo Gonçalves tenha sido constituído arguido por prática de corrupção ativa e passiva, que o Benfica procurou desvalorizar dizendo que a sua condição de advogado a isso obriga. Não é de forma leviana que se constitui um advogado como arguido. Paulo Gonçalves é do comité de ética da Associação de Clubes Europeus (ECA). Na direção está a Juventus, entre outros. Gostava de saber como a ECA vai reagir perante suspeitas de corrupção ativa e passiva. Estamos a assistir à justiça a funcionar. Está a agir sem medo, apesar de sabermos que muitos agentes judiciais integraram as comissões de honra de Luís Filipe Vieira. Mas isso não faz com que deixe de investigar o que há para investigar".

Bode expiatório: "Paulo Gonçalves é o principal mandante, mas há mais. Esperemos que não seja uma espécie de cordeiro oferecido em sacrifício para os outros responsáveis passarem entre os pingos da chuva. Certamente não agiu sem a cobertura do presidente do Benfica".