Sturaro está perto e já há data para o ingresso na Academia

Médico da Juventus e empresário do jogador revelam a O JOGO as condições em que se encontra o médio que está prestes a ingressar na Academia

O novo reforço do Sporting, Stefano Sturaro, está na fase final da sua recuperação e é esperado em Lisboa na primeira semana de outubro. A equipa médica da Juventus, detentora do passe do jogador, e o empresário Carlo Volpi revelaram a O JOGO que o médio de 25 anos está quase recuperado e pronto para começar a treinar normalmente com os novos colegas de equipa. "Ele deve viajar definitivamente nos primeiros dias de outubro", informou Volpi, enquanto o chefe do departamento médico da Vecchia Signora, Claudio Rigo, disse que Sturaro "está muito bem fisicamente" e que a recuperação "está a correr tal e qual como era previsto". Os médicos do Sporting estão a acompanhar a evolução do médio e vão avaliar, juntamente com o staff de José Peseiro, as condições físicas do novo reforço assim que ele chegar a Alcochete, nos primeiros dias de outubro.

Desde que foi anunciado como jogador do Sporting por empréstimo de um ano da Juventus, Sturaro já se deslocou a Lisboa em três ocasiões para acompanhar de perto a sua nova equipa em Alvalade (ver página 17). Assistiu a três jogos dos leões e procurou casa com a namorada, que irá acompanhá-lo nesta nova etapa na sua carreira. De acordo com o empresário, o casal vai morar perto de Alcochete e o jogador já conversou com o novo presidente, Frederico Varandas.

Entre Barcelona e Turim

Ao longo destes dois meses, Sturaro viveu entre Sanremo, a sua cidade natal, Turim e Barcelona, onde realizou os tratamentos pós-cirúrgicos para curar uma inflamação no tendão de Aquiles, que o jogador já tinha contraído na época passada e que se agravou com a sobrecarga de jogos. Sabe O JOGO que a cirurgia foi o caminho escolhido para pôr fim a um problema que se prolongava há vários meses. Quando chegar a Alcochete, o médio deverá estar apto para treinar normalmente com os restantes colegas que constituem o plantel às ordens de José Peseiro.

Internacional italiano - conta com quatro participações em jogos da Squadra Azzurra -, Sturaro conta, ao 25 anos, com 90 jogos pela Juventus, 19 dos quais disputados na época passada e 11 deles como titular. Competiu pela última vez a 19 de maio, na receção ao Verona, depois de uma campanha algo inconstante em termos de utilização: tinha feito dois jogos em abril, outros dois em março e mais três em fevereiro. No referido encontro saiu ainda antes do intervalo, lesionado.