Época acabou para Battaglia, mas médio não foi esquecido na seleção argentina

Médio argentino sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, mas não foi esquecido na argentina.

Está confirmado o cenário que todos os responsáveis pela estrutura de futebol temiam: o lance disputado por Battaglia com Mamadu, ao minuto 26 do Santa Clara-Sporting, foi madrasto para o médio argentino, que contraiu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai, sabe O JOGO, ficar parado por um período nunca inferior a seis meses. Resumindo, o camisola 16 dos leões, que será submetido esta terça-feira a uma intervenção cirúrgica, só deverá a voltar a competir na próxima temporada.

A forma como abandonou o campo no Estádio de São Miguel, no domingo, já deixava antever um cenário negro: Battaglia chorava ao dirigir-se de maca para as cabinas, mal podia com dores no balneário e entrou numa espiral de total desespero, apenas travada com o abraço coletivo que a família sportinguista - mas não só - lhe deu nas últimas horas. Não só porque da Argentina, e apurou o nosso jornal, chegou um telefonema reconfortante: mal soube da gravidade da lesão, Lionel Scaloni, selecionador da alviceleste, ligou ao médio a quem proporcionou a estreia pela equipa principal do país (a 12 de setembro, frente à Colômbia) e que tinha chamado recentemente para a dupla jornada com o México, a disputar nos dias 16 e 20 deste mês. Battaglia estava em pleno processo de afirmação na seleção, sabe agora que só na próxima época estará disponível para nova convocatória, mas Scaloni descansou-o: elogiou as suas qualidades e garantiu que não se vai esquecer do jogador do Sporting, seja qual for o tempo até à aptidão total. Também Pablo Aimar e Walter Samuel, adjuntos da Argentina, contactaram o futebolista e passaram-lhe idêntica mensagem.

Scaloni promoveu estreia de Battaglia pela seleção em setembro último, contra a Colômbia

Antes, ao longo do dia e nas redes sociais, foi criado um autêntico cordão humano em torno de Battaglia: Tiago Fernandes, Acuña (e a sua mulher), Bruno César, Carlos Mané, Luís Maximiano, Raphinha, Ristovski, Sindicato dos Jogadores, o embaixador argentino em Lisboa, Oscar Moscariello, e até o Santa Clara fizeram questão de demonstrar, publicamente, o apoio ao jogador, que também viu o presidente Frederico Varandas dedicar-lhe o triunfo (2-1) nos Açores minutos após o treinador do Sporting ter feito a sua análise ao encontro.

Battaglia entrou em depressão momentânea porque com 27 anos nunca teve qualquer problema físico que o impedisse de fazer o que mais gosta durante tanto tempo. Somou algumas lesões musculares, sim, mas pela disponibilidade que sempre emprestou às equipas que representou. Aliás, na última temporada, acabou mesmo como o futebolista que mais jogos somou entre o plantel do Sporting (total de 57, ultrapassando a barreira dos quatro mil minutos). Aos mais chegados, e já mais calmo, Battaglia prometeu lutar para ultrapassar uma das mais duras lutas da sua vida enquanto profissional.