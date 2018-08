"Em tempo recorde formamos uma equipa para lutar pelo título"

O líder da SAD leonina elogiou a exibição do guarda-redes Salin e lembrou as ausências de Bas Dost e Mathieu no Benfica-Sporting

O Sporting está preparado para discutir o título com Benfica e FC Porto", afirmou Sousa Cintra, na zona mista do Estádio da Luz, após o empate a um golo entre Benfica e Sporting.

O líder da SAD leonina elogiou a exibição do guarda-redes Salin e lembrou as ausências de Bas Dost e Mathieu, numa equipa do Sporting "desfalcada" e que defrontou um adversário "mais rodado".

"A equipa do Sporting vai melhorar bastante. Acreditamos que o futuro do Sporting está garantido. É bom para o futebol português o Sporting estar forte. Conseguimos, em tempo recorde, formar uma equipa para lutar pelo título com Benfica e FC Porto", referiu.

Quanto a reforços, Sousa Cintra admitiu que o plantel poderá receber mais um jogador, tendo em conta que Doumbia está perto de abandonar Alvalade.

"Com a saída do Doumbia, é natural que o Sporting ainda precise de um ponta de lança, mas não vamos contratar por contratar", revelou.

O presidente da SAD leonina assistiu ao encontro na tribuna do Estádio da Luz, juntamente com dirigentes do Benfica, algo que não acontecia há vários anos, dadas as más relações da anterior direção, presidida por Bruno de Carvalho, com os 'encarnados'.

"Os clubes devem se respeitar. Como presidente do Sporting, em três mandatos, sempre vim à Luz e fui às Antas. Os clubes devem se entender todos, para a paz no futebol português. O nosso adversário principal neste país é o Benfica, mas a rivalidade deve ser no campo. Já chega de guerras. Sou apologista do diálogo. Algumas pessoas criticaram-me por vir aqui, mas vim com prazer, como sempre fiz. Todos os clubes merecem o maior respeito", vincou.