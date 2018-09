Eleições no Sporting: as principais ideias de um debate entre os seis candidatos

Seis candidatos à presidência do Sporting marcaram presença num debate realizado na TVI 24. Confira as principais ideias.

FREDERICO VARANDAS

Bruno de Carvalho

"Repor o Sporting na dignidade que o clube merece. Tive a coragem, dei o passo e o meu objetivo é devolver o clube aos sócios. Fi-lo sozinho enquanto alguns candidatos esperaram que Bruno fosse a votos. Obrigação que eu senti. Senti o clube a desmoronar".

Finanças e Champions

"A minha equipa estimou cerca de 120 M€ de necessidades de tesouraria. O Sporting teve necessidades de tesouraria no ano passado de 100M€ e receitas? O que preocupa são as receitas e não percebo porque é que não se discute isso. Como o Sporting não vence e como temos os rivais em anos seguidos na Champions, o gap aumenta e temos ciclicamente necessidades de tesouraria. E depois somos campeões em reestruturações e os rivais ficam com os títulos. O futebol mudou. Se no ano passado era possível ficar fora da Champions, mas os nossos rivais ainda não começaram a jogar e já ganharam 40 M€. Uma vitória na Champions equivale a um ano inteiro de merchandising no Sporting. Podemos ter o melhor treinador e a melhor gestão, mas com uma diferença de 60 M€ é impossível competir. Gastamos a energia em guerras civis e calúnias e os nossos rivais riem-se desse espetáculo porque sabem que não há espaço para três. Dia 8 de setembro é o dia mais crítico da história"

Futebol

"Tem de vencer no futebol e posso prometer que a minha equipa tem esse conhecimento: ideias concretas. Formação vai ser a base da equipa. Temos de ter um departamento de scouting profissional com uma rede de olheiros espalhada por mercados que interessam. Um team-manager que seja um para-choque para um treinador, reativar a equipa B porque caiu por decisão política, todos os rivais têm a equipa B à exceção de nós. Vai ser um erro grave e vamos reativar nas distritais".

Comunicação

"Quero uma comunicação que valorize o desporto e mais aberto à sociedade, especialmente dos futebolistas. Comunicação assertiva, corajosa e vigilante. Penso que o futuro presidente do Sporting devia constituir-se como assistente neste caso, que é uma vergonha, Acredito na Justiça portuguesa e tenho a convicção que isto é só o início. O Sporting tem de ser ressarcido a nível financeiro e desportivo caso se confirme".

Transparência na gestão

"Quero que os sportinguistas fiquem descansados com o Conselho Fiscal e Disciplinar. Todos os elementos vão apresentar declaração de rendimentos. Vai ser tudo demonstrado aos sócios em relação a transferências e comissões. Queremos zero suspeição"

JOÃO BENEDITO

Bruno de Carvalho

"Qualquer sócio que tenha orgulho em ser o Sporting terá o mesmo orgulho que eu de recuperar a herança do clube. Eu valorizo o que está bem feito. Há efetivamente coisas que estão más, mas também quero chegar a um ponto de consenso em relação aos sócios. Foi o momento mais negro da história do clube, mas continuo a ser orgulhosamente do Sporting. Situações financeiramente menos estáveis, mas sempre as ultrapassou sem caos e pânicos".

Finanças

"Preocupa-me a fuga da informação. Não tive acesso a nenhum destes valores e a informações. Só sabemos de contas a 31/03. Quem está no clube não sabe a realidade. É importante ter um CEO transversal e não podemos ter passagem de pelouros com informação reduzida. Somos prejudicados com isso. CD define a estratégia para aqueles que estiverem em área não desportiva poderem decidir. Este poder tem de sair. Há processos que podem chegar aos 240M€. O Sporting não está sem salvação, o que é preciso é um modelo de gestão independente".

Futebol

"Não vou vender o clube a ninguém e seguir o exemplo do Chelsea. Connosco, o Sporting manterá a maioria do capital da SAD. Liderança pelo exemplo de quem já ganhou. Modelo para o futebol que seja útil para aquilo que são as premissas do futebol profissional: CE, diretor-desportivo para passar ao treinador (triângulo). É sustentado a nível financeiro pelo sucesso desportivo".

Comunicação

"Não podemos vacilar em relação a modas. Comunicação institucional, clara e objetiva. Deve focar-se nos nossos feitos, aquilo que fazem os atletas e as crianças para terem âncoras. Não podemos permitir que a comunicação para fora permita que as situações sejam para tapar as coisas que sejam exaustivamente escalpelizadas. Queremos estar nas problemáticas futuras do futebol português. Modelo de governação da Liga e se temos de criar peso com a figura do presidente lá estarei. A nível de verdade desportiva somos constantemente invadidos com cânticos de adeptos nossos barbaramente assassinados. E tivemos alguém que se queria valer da situação que aconteceu para contratar jogadores. O Sporting não estará afastado em nenhum campo de decisão da verdade desportiva. Temos de deixar as falinhas mansas".

Transparência

"Concordo totalmente. Temos de contratar e ter essas vertentes no mercado, as pessoas têm de saber e perceber que o Sporting está a fazer o melhor negócio. Temos de identificar que a gestão está a agir de forma correta. Passagens de dinheiro entre SAD e clube para acabar com este clima de desconfiança. Não vamos transmitir para afora, mas os sócios têm de ter acesso a isso".

JOSÉ MARIA RICCIARDI

Bruno de Carvalho

"O Bruno já não é um elefante, é um gato dentro de uma sala. Assunto que não tem importância nenhuma. Fez coisas positivas e eu apoiei o Bruno de Carvalho e fiz parte das listas. Terminou uma reestruturação importante e lutou pela verdade desportiva, pela introdução do VAR e construiu o pavilhão. Bruno de Carvalho não devia nem podia candidatar-se e eu não tinha receio nenhum de o enfrentar. Uma das primeiras medidas que vou tomar é alteração estatutária para que quem seja destituído por justa causa e para que não possa concorrer mais a eleições".

Finanças

"A Comissão de Fiscalização (CF) não desmentiu Paulo Santos. O que ela disse é que isso não foi discutido. Quem desmentiu foi o Conselho de Administração (CA) da SAD. Tinha falado em 122 milhões e ele falou em 123, mas acho que vai ser um pouco menos. Estes 100 e tal milhões divididos em três áreas. Nós temos um contrato em escada com a NOS. Esta época são 33 e em 2019/20 são 38 - BdC já gastou 60 e restam 8. Somamos a isto o empréstimo obrigacionista que não está garantido. A SAD não está a ser séria e isso tem de ser responsabilizado. Houve uma redução do salário do treinador e conseguimos ceder Doumbia. Além disso, o presidente Sousa Cintra libertou-de de alguns jogadores. Acredito que os tais 60 milhões possam ser menos. Se não forem 120 ou 123 passa a 110 ou 105. A declaração da SAD é irresponsável e tem de ser responsabilizada. Este fosso que vai existir entre os clubes que vão estar de um lado e do outro está-se a aprofundar. O Benfica e o FC Porto vão à Champions e podem chegar aos 60 e 70 milhões e nós vamos, no máximo, chegar a 10% desse valor. A economia portuguesa é pobre e não tem fundos para conseguir ter três clubes que possam manter-se. O Sporting tem de passar a ser campeão para poder ir à Champions que um dia se vai transformar numa Liga Mundial".

Futebol

"Pré-épocas na Ásia e nos EUA e adquiriram adeptos a nível global. O Sporting está num momento decisivo onde fica do lado certo ou errado. Para lá chegar tem um problema de tesouraria para resolver. Se calhar em janeiro temos de reforçar a equipa para lutar pelo título. Isso acarreta grande capacidade de liderança, gestão e experiência. Se falhar agora as consequências são mais profundas"

Benfica

"Problemas afetam o futebol em geral e os investidores são profissionais. Quando há uma crise muito grave, isso afeta a confiança no setor. A situação em geral e no Sporting, não é fácil".

Comunicação

"O futebol é uma indústria e, nos países civilizados, vemos presidentes a agredir-se e isso afasta família dos estádios. Quando insulta o rival abre o jogo e mostra coisas que não devia mostrar. A comunicação geral deve ser firme, defender os superiores interesses do Sporting, mas que não abra o jogo. Os processos judiciais têm de seguir e chegar às últimas consequências. Essa tem de ser muito bem feita e muito inteligente. Tem de ter grande liderança para equilibrar os pratos da balança com os rivais que têm andado desequilibrados na arbitragem, na Liga e na FPF. Bruno de Carvalho tirou muita margem de manobra sobre os rivais em alguns aspectos que envolviam o Sporting".

Transparência

"Contas transparentes, sejam as da SAD, sejam as consolidadas. Remunerações têm de ser todas reveladas. Os administradores só devem receber prémios em relação às contas da SAD. Prémios de títulos são para jogadores e treinadores. Temos o caso do Alan Ruiz que saíram 8M€ e entraram 4M€. As transferências devem ser auditáveis".

DIAS FERREIRA

Bruno de Carvalho

"Quem for eleito tem de emendar os erros do passado e virar-se para o futuro. Uns dizem que a situação está controlada, depois vem alguém da Comissão Fiscalização dizer o contrário. Organizem-se porque isso não pode terminar assim. Não podemos ser enganados".

Finanças

"Esta devassa e discussão na praça pública das dívidas incomoda-me. O senhor que pertence à CF esquece-se que está a substituir o Conselho Fiscal e Disciplinar. Veio fazer uma situação de alarme e isso deve ser condenado. A irresponsabilidade vai mais longe. Gastamos mal o dinheiro na SAD. Num dos orçamentos mais magros, com Leonardo Jardim, chegámos ao segundo lugar depois de um sétimo. O problema financeiro não é do Sporting. Nós podemos ir buscar os melhores, mas o problema grande é a verdade desportiva. Há uma coisa que temos de fincar: saber quais as posições na verdade desportiva. É importante saber se a competição é regular ou não, para saber se tenho condições para disputar o primeiro lugar. Se a concorrência é desleal, não interessa falar das despesas. Não posso ir dar beijinhos e abraços ao rival. Estamos a render homenagem às toupeiras. Temos de acabar com reestruturações sucessivas".

Futebol

"Quando não vamos à Champions temos de apostar no ADN da formação e vender um ou dois jogadores. Queremos aumentar sucessivamente as receitas para suprir as dificuldades. Seria um demagogo se dissesse que ia ser campeão no próximo ano. A SAD tem que criar condições para isso. O Sporting já teve das melhores equipas e há sérias dúvidas sobre o resultado moral da época 2015/2016. Quer a gente queira, quer não, estão em causa fortes suspeições. Se com Jorge Jesus o Sporting tinha ganho, o percurso podia ser completamente diferente. Isto só pode ir como deve ser quando exista concorrência leal"

Comunicação

"A comunicação foi um desastre completo. Se calhar os últimos dois ou três campeonatos perdemos com a comunicação. Temos de comunicar a uma voz. Temos de comunicar para dentro e para fora de maneira profissional. Isto não é para amadores! Temos de ter firmeza na ação e uma linguagem, que não sendo brejeira, tem de ser firme e com conhecimento do que estamos a falar. É um problema legal tratado por quem de direito, mas o Sporting não pode adormecer. Gostaria de saber se a Comissão de Gestão se vai posicionar como assistente de vouchers"

Transparência

"A minha vida é transparente e exijo a todas as pessoas o mesmo. Procurarei conciliar os sportinguistas para, juntos, lutarmos pela verdade desportiva".

TAVARES PEREIRA

Bruno de Carvalho

"Tentar organizar o Sporting de forma a que tenhamos de enfrentar qualquer problema financeiro. Fizemos 40 mil kms e vi que o Sporting está unido. Somos competentes para fazer um Sporting forte que não seja uma manta de retalhos".

Finanças

"Sabem-se mais rápido as notícias cá fora do que os colegas do CD. A nossa capacidade de gestão é organizada e não vamos admitir que se passe para a rua qualquer situação financeira. Precisamos de transparência total. As pessoas não têm responsabilidade. Vamos reunir com os diversos departamentos e explicar que são funcionários do Sporting. Se não estiverem a trabalhar corretamente, vão ser substituídas por pessoas mais capazes. Vou até ao fim. Doa a quem doer, custe a quem custar. Era mais fácil desistir, mas a minha responsabilidade enquanto sócio começa aí. A Academia não funciona há dez anos. Se não temos títulos é só prejuízo todos os anos. Se encaramos como fonte de receitas a Academia tem de recomeçar a funcionar".

Comunicação

"Regulamento interno que os funcionários têm de respeitar. Não podem passar o limite que têm. Há casos que têm de ser resolvidos rapidamente porque temos de ter uma situação definida. Espero que o Sporting consiga ter responsabilidade nas Associações para termos representatividade na FPF. Temos de ganhar 12 associações para ter representatividade. Queremos tratamento igual. Há muitos comentadores que não conhecem os candidatos. Tenho 44 anos de trabalho, 2,5 milhões de clientes".

Transparência

"Quem paga a campanha somos nós e gostava de saber o que acontece com os outros. Vou para a SAD sem vencimento até a situação financeira estar resolvida. Arrumar a casa e explicar aos funcionários o que fazer para respeitarem o Sporting com transparência e responsabilidade".

RUI REGO

Bruno de Carvalho

"Tenho a certeza que vai continuar, pois ele parece ter escolhido esse caminho. Isso não é sensato para o Sporting, mas as pessoas são livres para seguir o seu caminho. Há clubes que têm elefantes bem maiores do que o Bruno de Carvalho poder voltar. Espero que a afluência seja grande e que se bata o recorde de sócios a votar".

Finanças

"Como tivemos as rescisões e não ganhámos na Madeira acabámos por estoirar o que fazemos. Nós propomos o sistema inverso: parcerias estratégicas que nos vão permitir ter um orçamento mais reduzido e jogadores de mais qualidade para competir com os rivais. Não podemos estar sempre à espera de ir à Champions. As relações constroem-se com confiança. Se não ganhar as eleições tentarei que estas parcerias funcionem ao serviço do Sporting. Isto não é um investidor que vai por dinheiro. Há um projeto de aumento de receitas que faz parte desta parceria estratégica. Não chega ter projetos, equipas para depois perdermos os jogos quando estão viciados. Temos de fazer esse combate. Se o campo é inclinado temos mais dificuldades".

Futebol

"No caso atual do Sporting são medidas a longo prazo. Vamos ser um clube mundial, porque os parceiros são da China e do Brasil".

Comunicação

"Naquilo que é a comunicação para os sócios tem de haver política clara de impedir que jogadores se manifestem nas redes sociais. Tem de haver um regulamento claro. Usar os meios oficiais para combater a comunicação desfavorável ao Sporting. Temos de ter um papel mais ativo e trabalhar na comunicação com as instituições, mas devemos fazê-lo no sigilo e sempre à procura da verdade desportiva Acho que quanto mais rápido o Sporting tiver relações institucionais com todos, mais rápido o futebol português vai melhorar".

Transparência

Empresas de familiares ad Direção não podem prestar serviços ao Sporting, a menos que ganhem um concurso público".