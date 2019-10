Eduardo afasta polémica: "Acuña não gosta de ver os penáltis"

No momento do golo em Famalicão, Acuña virou costas para a baliza, não vendo o remate de Bruno Fernandes, uma situação que, segundo o jogador, nada significa no balneário.

-Vitória frente ao Aves: "A vitória foi muito importante. Agora estamos focados em fazer uma grande partida aqui amanhã, esperemos e contamos com o apoio dos nossos adeptos. Estamos todos confiantes e animados por voltar a jogar em casa e vencer".

- Expetativas: "Esperamos fazer um grande jogo amanhã e conquistar os três pontos. Precisamos da vitória. É isso que vamos buscar desde o início do jogo. Sabemos das nossas responsabilidades. Vamos entrar para ganhar, sabemos que o LASK Linz é uma grande equipa que está a fazer um grande campeonato. Vai estar connosco na luta pela qualificação. Vimos um vídeo da equipa do LASK, é uma equipa muito boa com bola. Mas como todas as equipas tem defeitos. Trabalhámos de manhã esses defeitos para aproveitar amanhã e conquistar os 3 pontos".

- Opinião sobre treinador: "O Silas é um cara muito inteligente, que trabalha e gosta de controlar o jogo. Estamos muito animados com o começo dele e esperamos dar sequência durante muito tempo. Sinto-me mais confiante, o mister conhece-me desde a época passada, sabe onde posso render mais. Estou muito confiante. Amanhã faremos um grande jogo e vamos em busca dos três pontos. Jogar? Ainda não sei, tem de perguntar ao mister... Fiquei contente com a chegada dele. É um treinador que já me conhecia. Estou muito feliz por voltar a trabalhar com ele. Espero dar a resposta dentro de campo e conquistar o meu espaço. A época passada no Belenenses jogámos muito com uma linha de 5 e 3 no meio, aqui não sei qual vai ser a formação com que vamos jogar, onde ele vai precisar de mim eu vou estar preparado para ajudar e fazer uma grande partida.".

- O que se pode esperar de Eduardo: "Podem esperar um Eduardo muito trabalhador e aguerrido que vai dar o máximo dentro de campo. Estou muito feliz em estar a disputar a Liga Europa, é um sonho que está a ser realizado"

- Balneário dividido. Acuña e o penáti visto de costas: "Não, jamais, o nosso balneário é muito fechado. Isso do Marcos é normal dele. Há jogadores que não gostam de ver os penáltis quando são cobrados. Essas coisas de fora não entram no nosso balneário".