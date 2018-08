"É lógico que ainda sou presidente", reafirma Bruno de Carvalho

Depois de marcar presença em Alvalade durante o dia, voltou a falar em conferência de imprensa

Bruno de Carvalho falou aos jornalistas, esta noite num hotel em Lisboa, e reafirmou que continua a ser presidente, lendo um comunicado no qual explicou a situação judicial que apresentou esta sexta-feira em Alvalade. "No registo comercial do Sporting, pode verificar-se no que no dia 13 de agosto foi registada a impugnação da deliberação da Assembleia Geral de dia 23. Foi feita mediante despacho judicial. Significa que desde dia 1 de agosto, os agentes Marta Soares não podem ignorar que todos os atos são nulos ou inexistentes, por praticas contra a letra expressa da lei. Solicitou-se ao comissário da policia que identificasse as pessoas em causa. Não houve nem poderia haver qualquer ato de expulsão."

O ex-presidente reagiu ainda às declarações de Torres Pereira, como presidente da Comissão de Gestão, que disse que Bruno de Carvalho só deixou Alvalade acompanhado pela PSP. "Artur Torres Pereira habituou-me muito a uma verborreia cheia de nada em termos de oratória. Disse um conjunto de chavões. Fomos nós que chamámos a polícia, na véspera, pedimos que reconhecesse as pessoas que recusaram deixar-nos assumir o nosso trabalho. Quem pediu para identificar quem cobardemente não deu a cara, foram nós. Ordem é expressa para suspensão da deliberação da AG de dia 23. É lógico que ainda sou presidente."