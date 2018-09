Duscher homenageado e confiante: "Com o Frederico as coisas vão melhorar"

Campeão pelo Sporting na temporada 1999/2000, Aldo Duscher foi homenageado no Estádio José Alvalade.

Campeão pelo Sporting na temporada 1999/2000, com direito a golo no jogo decisivo diante do Salgueiros, Aldo Duscher foi no sábado homenageado no Estádio José Alvalade. Ovacionado pelos adeptos, o argentino recebeu uma camisola com o número 5 e revelou ter confiança na conquista do título.

"Oxalá que o Sporting seja campeão novamente. No meu tempo conseguimos puxar pelos adeptos dentro de campo e o apoio deles foi fundamental", afirmou Duscher, que acredita num futuro risonho após tempos muitos difíceis: "Após o ataque à Academia, a cabeça não estava no sítio, mas agora estamos bem e podemos conseguir o objetivo. Com o Frederico [Varandas], as coisas vão melhorar."