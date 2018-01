Doumbia em lista que também conta com Slimani e Vágner Love

Besiktas espera por decisão do Sporting, que prefere acertar a transferência definitiva do marfinense.

O Besiktas está interessado em contratar Seydou Doumbia por empréstimo nesta janela de mercado de janeiro, mas aguarda por resposta do Sporting à requisição. A saída imediata do avançado está em aberto, mas a SAD tem preferência pela venda do passe em vez de uma cedência. A chegada de Montero ao plantel de Jorge Jesus dota a equipa de alternativas para o ataque que podem viabilizar a saída do 88.

Já se falou de propostas de 20 milhões, oriundas da China, mas rumar ao Oriente não está nos planos do marfinense. Em Alvalade a sua saída é uma possibilidade... desejada. É que o atleta é o mais bem pago do plantel (ver texto nesta página) e custou aos leões um total de 7,2 milhões de euros, pelo que tendo em conta a idade (30 anos) e a escassa utilização (soma um total de 652" repartidos em 17 utilizações, das quais apenas sete foram como titular), a SAD não quer deixar passar muito mais tempo para negociar a venda do passe.

7,2: os milhões de euros gastos pelos leões, entre valor do empréstimo, opção de compra, prémio de assinatura e comissões

Doumbia chegou no verão através de um empréstimo do Roma, com opção de compra obrigatória, mas o marfinense nunca se conseguiu afirmar com Jorge Jesus, que o vê como incompatível com Bas Dost. Dessa forma, não sendo considerado para formar dupla com o holandês, Doumbia ficou como a alternativa ao 28, mas não tem convencido.

Depois de no último defeso ter estado na lista do Fenerbahçe, O JOGO sabe que agora outro emblema turco, o Besiktas, está no seu encalço. O clube onde atua Quaresma está em quarto da liga turca e acabou de vender o jogador com mais golos (Cenk Tosun, para o Everton), procurando agora outro goleador. O Besiktas também tem na lista Larin (Orlando Pirates), Vágner Love (Alanyaspor) e Slimani (Leicester).