Douglas fala em "desrespeito" do Sporting e Jorge Jesus: "Não voltei a ser o mesmo"

Central acusou doping em abril de 2017 e rescindiu contrato com o Sporting em julho deste ano.

Douglas tem passado por momentos difíceis ao longo dos últimos tempos. O central brasileiro naturalizado holandês acusou doping em abril de 2017 - por ter ingerido um diurético que continha uma substância proibida pela Agência Mundial Antidoping - e, na última época, ainda ligado ao Sporting, não realizou qualquer jogo oficial.

Tinha contrato válido com os leões até 2019, com outra temporada de opção, mas as partes colocaram o ponto final no vínculo a 30 de julho deste ano.

Agora, na condição de jogador livre, o defesa de 29 anos revela ter-se sentido desrespeitado pelo Sporting e por Jorge Jesus, técnico que deu o aval à sua contratação em 2016.

"Fui muito desrespeitado no Sporting, a maneira como me trataram... Cheguei ao clube com 28 anos, experiente, com uma história, mas trataram-me como um miúdo de 15 anos", atirou Douglas, em entrevista ao site Goal, prosseguindo: "Não fui para o Sporting para ganhar dinheiro, até porque, na verdade, abri mão de mais de 500 mil euros por ano. Fui para Portugal para fazer história com a camisola do Sporting. Quando cheguei, muita gente disse que eu estava acima do peso normal. De facto, cheguei acima do peso. O Jorge Jesus, no entanto, sabia da minha condição física, visto que eu não tinha participado na pré-temporada no Trabzonspor. Recuperei o peso ideal num período de quatro a cinco semanas. O próprio Jesus elogiou-me pelo esforço, mas ainda assim pediu para que eu perdesse mais alguns quilos. Mas, no geral, ele estava satisfeito. Esforcei-me, fiz de tudo... Mas não demorou muito tempo para o Sporting não ser leal comigo e não cumprir o projeto acordado", acrescentou o jogador, reiterando que nunca percebeu ao certo "o que aconteceu" e que a passagem por Alvalade foi motivo de grande desânimo.

Douglas refere ainda que fez parte de um grupo de jogadores leoninos que acabou or ser afastado por mensagem:

"Um clube do nível do Sporting, e também tendo em conta a minha história no futebol, age desta forma? Uma mensagem! Poderiam ter ligado para mim, para o meu empresário... Mas, vale lembrar, não fui afastado sozinho, também afastaram o Bryan Ruiz, o Schelotto, o Zeegelaar, o Castaignos. (...) O Jorge Jesus, que sempre insistiu para que eu fosse para o Sporting, nunca mais me procurou, nem mesmo uma chamada ou uma mensagem. Não entendi e ainda não entendo porque fui tratado assim", afiançou o jogador, que admite ter pensado deixar o futebol.

"Fiquei muito tempo trancado em casa, muito chateado, passei a fazer coisas que não fazia... Eu, sinceramente, não sei explicar o que é a depressão. Sei apenas que não estava a ser mais o verdadeiro Douglas. Infelizmente, até hoje ainda não voltei a ser o mesmo Douglas. Acho que só vou melhorar quando encontrar um novo clube, quando voltar a treinar... A minha alegria, a minha disposição, a minha vontade de acordar, a vontade de abraçar e beijar a minha mulher e as minhas filhas ou até mesmo dizer um 'bom dia', perdi tudo isso. Sinto que estou um pouquinho melhor agora, mas ainda falta algo. Espero dar a volta por cima", contou Douglas.