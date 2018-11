Divulgada imagem de Bruno de Carvalho com a irmã ainda no tribunal

Ex-presidente leonino vai aguardar julgamento em liberdade, assim como Mustafá.

Poucos minutos depois de serem conhecidas as medidas de coação aplicadas a Bruno de Carvalho e Mustafá - ambos aguardam julgamento em liberdade -, foi divulgada uma fotografia do ex-presidente do Sporting ainda no interior do Tribunal do Barreiro, acompanhado da irmã, Alexandra Carvalho.

Os dois arguidos ficam sujeitos a termo de identidade e residência, apresentações diárias no posto criminal da área de residência e ainda à prestação de uma caução de 70 mil euros.

Bruno de Carvalho e Mustafá, recorde-se, estavam detidos desde domingo com base em mandados emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, estando o ex-presidente do Sporting indiciado por 57 crimes relacionados com o caso do ataque à Academia de Alcochete, que ocorreu a 15 de maio, incluindo os de terrorismo, ofensas corporais agravadas ou sequestro, enquanto o líder da claque Juventude Leonina está indiciado por 58 crimes.