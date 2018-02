Direção do Sporting ausente da Amoreira e segue-se reunião decisiva

O team-manager André Geraldes liderou a comitiva, prometeu falar, mas saiu em silêncio.

No dia seguinte à quente assembleia geral que decorreu em Alvalade, que foi abandonada pelo Conselho Diretivo após críticas às propostas relativas às reformas estatutária e disciplinar, a Direção, em peso, seguiu o exemplo de Bruno de Carvalho - que prometeu não marcar presença nos jogos disputados fora de casa, na Liga - e não se fez representar nas bancadas do Estádio António Coimbra da Mota.

A comitiva do Sporting acabou por ser liderada pelo team-manager André Geraldes, que assistiu ao encontro diante do Estoril ao lado de Jorge Jesus no banco de suplentes. Antes do apito inicial de Manuel Mota, a Comunicação Social presente no terreno do Estoril foi informada que André Geraldes iria prestar um comunicado na zona mista após o apito final, mas, sem explicação oficial para o sucedido, o team-manager acabou por fazer marcha-atrás e sair da Amoreira em silêncio.

A carga negativa pela primeira derrota para o campeonato foi também visível em todo o plantel e equipa técnica, que, certamente, procuravam uma vitória para dedicar a Bruno de Carvalho na véspera de uma reunião do Conselho Diretivo que, segundo as palavras do próprio presidente do Sporting, poderá culminar com a sua saída do clube.