Dier classifica Sporting de "primeiro amor" e elogia Bruno Fernandes: "Tem muita qualidade"

Internacional britânico e ex-jogador dos leões falou em exclusivo a O JOGO.

Atento ao que se tem escrito em Inglaterra sobre a grande batalha por Bruno Fernandes, da qual Tottenham e Manchester United surgem como os principais "generais", Eric Dier elogiou no domingo as qualidades do capitão dos leões em conversa exclusiva com O JOGO, mas recusou-se a abrir o jogo sobre a possibilidade de uma futura parceria com o internacional português no norte de Londres.

"O Bruno Fernandes é um jogador com muita qualidade. Eu tento seguir a liga portuguesa, mas nem sempre é fácil. No entanto, sei perfeitamente que ele é um dos bons valores do futebol português. Interesse do Tottenham? Tenho lido algumas coisas, mas não vou comentar", afirmou o médio dos spurs, na zona mista do Estádio D. Afonso Henriques, após o apito final do Inglaterra-Suíça da Liga das Nações.