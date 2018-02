Dias Ferreira: "Na posição de Bruno de Carvalho, faria o mesmo"

O antigo dirigente do Sporting acha que "seria péssimo" para o clube se Bruno de Carvalho renunciasse à presidência

Dias Ferreira ficou aliviado mal percebeu que Bruno de Carvalho não havia batido com a porta. Solidário com o presidente do Sporting, o advogado é da opinião que o dirigente fez bem em colocar o lugar à disposição. "Arriscado é ser presidente do Sporting. Já quis correr esse risco, mas Deus protegeu-me. Saio satisfeito porque o presidente não levou por diante a decisão de sair. Seria péssimo. A AG para discutir esses pontos é inteiramente certa. Se estivesse na posição dele, faria o mesmo. Dar a possibilidade aos sócios para ele perceber de que lado estão as pessoas. Os sócios, os 90% que votaram merecem proporcionalmente respeito e não se pode governar o clube em função dos 10%. Deixar discutir e votar ao assunto. Estou convencido que a maioria vai votar a favor. Há um ponto ou outro mais polémico, mas as pessoas aproveitam-se das coisas para falar", lamentou.

O ex-dirigente do clube de Alvalade recordou ainda que o Conselho Leonino sempre foi alvo de contestação, especialmente das oposições. "Toda a vida as oposições dentro do SCP diziam que o Conselho Leonino não servia para nada, era o croquete e quando se chega a essa conclusão e é para extinguir, agora aqui d'el rei e não há democracia porque acaba o Conselho Leonino. Pessoas que não sabem o método de Hondt, pessoas que se calhar não sabem escrever... Enfim, que a AG seja participada, temos tradição de fazer grandes assembleias", referiu, abstendo-se de comentar o que se passou na última assembleia geral. "Não quero ofender ninguém", justificou.

Sobre o ex-candidato Carlos Severino, visado precisamente por Bruno de Carvalho, Dias Ferreira foi suficientemente crítico. "Estive num programa de televisão com ele e saí arrependido. Cheguei a uma idade em que não me posso sentar com toda a gente...", atirou, considerando legítima a intenção do atual presidente deixar a direção do clube se não tiver 75% dos votos. "É a posição dele. Percebo-o. Há certas coisas que não percebo. Não sei como reagiria. As pessoas dedicam-se ao clube, gostam e ouvem insultos e ofensas. Depois preocupam-se com o estilo do presidente... Faz algum sentido que um ex-candidato pedir uma auditoria e depois desiste e mete em causa a honestidade do presidente?", questionou.