Dias Ferreira ataca responsáveis do Sporting e lamenta jogadores perdidos no mercado

Presença da Comissão de Gestão nos camarotes da Luz em causa

A candidatura da Lista F, encabeçada por Dias Ferreira, emitiu um comunicado no qual deixa várias críticas à liderança da Comissão de Gestão que dirige os destinos do Sporting.

Lembrando que esperou até este momento, de forma a garantir a estabilidade da equipa após o fecho do mercado e do jogo com o Feirense, a candidatura atira-se à política de gestão e aquisição de jogadores. "Nos últimos 6 anos, o Sporting contratou praticamente 200 jogadores para um plantel de cerca de 25 atletas, a maioria nem sequer é conhecida pelos sócios, vários nunca chegaram sequer a jogar. (...) Precisamos de valorizar os atletas com origem na formação, rentabilizando a compra de profissionais de futebol através de uma política ponderada, em que o nosso Clube reassumirá a total liderança do processo."

Dias Ferreira dá o exemplo de jovens que deixaram o clube, mas também lembra o caso de Fábio Coentrão. "É muito difícil entender que o Sporting tenha deixado partir atletas da formação com grande qualidade, como são Francisco Geraldes, João Palhinha e Matheus Pereira. É, também, muito difícil não ficarmos muito tristes quando nos deparamos com mensagens de atletas como foi o caso de Fábio Coentrão, assumido Sportinguista como o demonstrou em campo na última época, sem que o Sporting tenha feito tudo o que estava ao seu alcance para o contratar."

A terminar um extenso comunicado, a candidatura da Lista F fala ainda em "revolta" para lembrar a presença de Torres Pereira na tribuna presidencial da Luz, a assistir ao Benfica-Sporting, e até fala em vouchers. "Mantivemos o silêncio em prol da estabilidade da equipa mas, neste momento, também não podemos mais calar a nossa revolta, perante os sinais que a arbitragem já nos ofereceu no jogo de ontem. Coincidência ou não, esse comportamento dentro das quatro linhas surge uma semana depois dos responsáveis do Sporting terem prestado vassalagem na tribuna do estádio do nosso rival com trocas de beijinhos, abraços e lembranças (esperemos que não tenham sido vouchers...), verificando-se que o Sporting se fez representar ao mais alto nível mas não foi, de todo, recebido ao mais alto nível. Sem qualquer mandato para o efeito, os responsáveis do Sporting contribuíram para que se continue a branquear os comportamentos inadmissíveis e intoleráveis dos nossos rivais e as faltas de respeito para com adeptos do Sporting falecidos, dos quais os seus dirigentes nunca se demarcaram, nem apresentaram as devidas desculpas! A Comissão de Gestão deve cingir a sua ação à prática de atos de gestão de necessidade inequívoca e urgente."