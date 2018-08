Diaby define-se, fala de Bas Dost e explica opção pelo Sporting

Mais recente reforço do Sporting foi apresentado.

O avançado maliano Abdoulay Diaby, mais recente reforço do Sporting foi apresentado esta terça-feira, e mostrou-se orgulhoso de chegr ao emblema leonino.

"Estou muito orgulhoso de estar aqui", começou por dizer. "O Sporting é um grande do futebol português ao lado do FC Porto, do Benfica e do Braga. Estes clubes estão sempre na montra europeia e isso diz muito do nível do campeonato. A vida de Lisboa ainda não conheço", continuou.

Quanto à escolha pelo Sporting, o maliano revelou que Mathieu foi importante na decisão: "O Mathieu disse-me para vir, porque as pessoas são formidáveis no clube e porque tem uma grande equipa. Ouvi falar muito bem do clube".

Diaby teve ainda oportunidade para se definir, sem evitar a comparação com Bas Dost. "Sou um jogador diferente do [Bas] Dost e podemos completar-nos. O treinador é que vai decidir. Os golos são muito importantes para os avançados, mas também sou forte nas assistências e a defender. A época será longa e todos vão ter oportunidade de jogar e brilhar", concluiu.