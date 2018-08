Debates: Dias Ferreira pede sorteio e protagonismo da Sporting TV

Candidatura esclareceu posição face aos debates televisivos

A candidatura de Dias Ferreira esclareceu que o candidato estará disponível para todos os debates e entrevistas que a agenda lhe permita, sem distinção dos órgãos de comunicação. No entanto, sublinha que o protagonismo deve ser da televisão do canal. "Uma vez que se trata de eleições para os órgãos sociais da entidade Sporting Clube de Portugal defendemos que a Sporting TV, na sua qualidade de órgão oficial do clube, assuma o protagonismo da realização de entrevistas e debates quer em quantidade quer em importância e relevo na sua programação. É isso que os sócios do Sporting esperam do canal televisivo que o clube suporta financeiramente, que é emitido em canal aberto e que, em conjunto, todos temos o dever e a responsabilidade de contribuir para o crescimento da sua audiência."

Em comunicado enviado às redações, a candidatura defende o formato de debates "a dois" e pede a realização de um sorteio para que não exista clima de suspeição no caminho para as eleições de 8 de setembro. " A candidatura Dias Ferreira - Somos Todos Sporting propõe que seja adotado um modelo de agendamento de datas/intervenientes de todos os debates que garanta o tratamento igualitário. Neste sentido defendemos que, quer na Sporting TV quer nos demais órgãos de comunicação social, o agendamento dos "debates a dois" seja efetuado por sorteio, evitando a criação de um clima de suspeição que não dignifica a instituição nem as candidaturas."