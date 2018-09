De Castaignos a Bruno César: os casos que ficaram por resolver no Sporting

Avançado holandês esteve perto de se emprestado, mas acabou por ficar de leão ao peito

Gauld e Pedro Delgado seguiram viagem para o Farense: Matheus Oliveira voltou ao V. Guimarães e Matheus Pereira viajou para a Alemanha, emprestado ao Nuremberga. Estes foram os casos resolvidos pelo Sporting no último dia do mercado de trasnferências.

Há, porém, vários outros casos de jogadores do Sporting que ficaram no clube, ora por opção dos leões, ora por opção do jogador. É o caso de Carlos Mané. O Estugarda esteve em cima de Carlos Mané durante todo o defeso, tentou a contratação a título definitivo e, mais tarde, por empréstimo, porém viu sempre negada a sua intenção. O extremo ainda não foi utilizado por José Peseiro na presente temporada, ele que regressou após cedência aos alemães.

Quanto a Petrovic, a cedência por empréstimo ao Nantes foi colocada em cima da mesa durante a tarde de de sexta-feira, isto porque o emblema orientado por Miguel Cardoso debateu-se com algumas indefinições em relação ao seu plantel. O negócio acabou por não se concretizar, ficando assim o internacional sérvio como uma opção para a zona intermediária do meio-campo.

Na esquerda, Lumor esteve para sair, mas só poderia efetivar a mudança caso chegasse alguém, colocando, por isso, Lumor... em "standby". O lateral ganês tinha vários interessados, mas face ao falhanço na contratação de um jogador para a referida posição vai permanecer no plantel de José Peseiro. Moubandjé, do Toulouse esteve em cima da mesa após a "nega" do FC Porto.

No meio campo, Misic teve a possibilidade de sair por empréstimo em cima da mesa praticamente até ao término do período de transferências. O AEK de Atenas e o Ojisek solicitaram a cedência do médio, porém este demonstrou escassa abertura para que tal acontecesse, isto depois de o seu nome ter sido igualmente envolvido na negociação em torno de Prijovic, avançado do PAOK. O emblema de Atenas ainda forçou, acenando com a possibilidade de atuar na Liga dos Campeões, mas o atleta croata pretende ganhar o seu espaço no Sporting. Já o Ojisek ficou fora da corrida pelo simples facto de o camisola 27 ter dito que não queria regressar ao seu país.

Mais polivalente é Bruno César, que foi procurado pelo AEK Atenas, adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões. O clube grego abordou o Sporting para a cedência de Bruno César e oO jogador era desejado para o corredor esquerdo. A entrada na prova milionária aumentou a necessidade de reforçar o plantel, mas os leões travaram a saída do polivalente canhoto, que pode ocupar várias posições. Este ano, o AEK levou Alef (Braga) por empréstimo.