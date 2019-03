Com formação em La Masia, Dean Lico quer afirmar-se no Sporting

Lico é internacional pelos sub-21 da Albânia e soma três jogos nos juniores dos leões

Uma das grandes promessas do futebol albanês, Dean Lico, pode despontar no futebol português com a camisola verde e branca do Sporting. Contratado por empréstimo ao Leganés, no inicio do ano, o jogador de 18 anos soma três utilizações na equipa de juniores, merecendo a chamada à seleção de sub-21 da Albânia.

O médio canhoto passou por La Masia, a cantera do Barcelona, e o Sporting salvaguardou uma opção de compra. "Estou feliz no Sporting e espero fazer uma boa reta final de temporada para me afirmar na equipa e continuar a evoluir. Neste fim de semana temos uma partida importante contra o Gil Vicente e espero poder ajudar a construir uma boa vitória, que será muito importante para nós", perspectiva Lico.