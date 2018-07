Coates passa a estar na mira do Zenit

SAD já recebeu uma proposta de oito milhões de euros pelo central, mas que se mantém inflexível em negociá-lo por um valor inferior a 12 milhões

Apostado em recuperar a hegemonia do futebol russo, o Zenit prepara-se para abrir os cordões à bolsa e atacar o mercado em força. Apresentado como sucessor de Roberto Mancini no comando técnico do clube de São Petersburgo, Sergey Semak apontou o reforço da defesa como prioritário e, sabe O JOGO, está a estudar a possibilidade de avançar para a contratação de Coates. No entanto, uma futura proposta pelo defesa do Sporting só deve ser apresentada após a saída de pelo menos um dos quatro centrais do Zenit: Mammana, Mevlja, Novoseltsev e o português Neto, cujo futuro ainda está por determinar.

Face à onda coletiva de rescisões que assolou os leões neste defeso, Coates foi um dos poucos titulares que permaneceram em Alvalade, mas nem por isso deixa de ser visto como negociável pela Direção verde e branca. De acordo com o que o nosso jornal apurou, a SAD já tem em cima da mesa uma proposta de oito milhões de euros pelo internacional uruguaio, mas recusa-se a negociá-lo por um valor inferior a 12 milhões de euros. Recorde-se que para a compra definitiva do passe do central ao Sunderland, em 2017, desembolsou cerca de cinco milhões de euros.

SAD leonina já tem preço fixado para negociar o jogador, que ontem iniciou o seu período de férias após ver, do banco, o seu Uruguai ser eliminado pela França nos quartos de final do Mundial

Convocado por Óscar Tabárez para representar o Uruguai no Mundial, Coates ficou ontem no banco durante o jogo com a França, que decretou a eliminação dos charrúas do certame (ver página 4). Nos cinco encontros disputados pela equipa sul-americana em solo russo, o central do Sporting só foi titular em um - frente à Arábia Saudita -, não encontrando muito espaço para se valorizar na grande montra mundial. Agora, Coates vai gozar um período de férias antes de se apresentar aos trabalhos no Sporting ou, caso seja transferido, noutro clube.