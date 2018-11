Coates fala do novo treinador e admite: "Não jogávamos bem"

Central do Sporting falou de vários temas numa curta entrevista à Sporting TV

Primeiro dia com Marcel Keizer: "O treinador [Keizer] vem com as suas ideias e vai ter de adaptá-las à equipa. Apresentou-se, logicamente, e vamos ver depois como corre com o decorrer dos dias e dos treinos. Vamos captar um pouco melhor o que pretende e creio que temos bom potencial para poder fazê-lo. Esperemos que custe o menos possível."

Passado recente: "O período com o Tiago Fernandes foi fundamental. Não estamos mal, mas vínhamos de um momento em que não jogávamos bem, mas os resultados vinham acompanhando. Espero que, com a chegada do novo treinador, os resultados continuem a acompanhar-nos. Vamos fazer o melhor possível."

Paragem no campeonato: "Temos à volta de 15 dias para conhecer um pouco a ideia do novo treinador. Ele conhece bem de perto os jogadores do Sporting. Oxalá sirva para seguir por este caminho, que temos vindo a melhorar, de conseguir objetivos. Um clube como o Sporting tem de os ter."

Auto-avaliação: "A nível individual fico contente por estar a jogar, sinto-me muito bem dentro do grupo e do plantel. É fundamental. Creio que se especula muito sobre o momento do Sporting, mas hoje em dia estamos a dois pontos do líder na Liga e em todas as provas, mais próximos do objetivo na Liga Europa e na Taça. Só dependemos de nós."

Lesão de Battaglia: "Foi um momento muito complicado para o Battaglia sofrer esta lesão. Como companheiro, sinto a impotência de não poder ajudar mais e vamos transmitir o nosso apoio. Vamos estar com ele durante a sua recuperação. Às vezes necessitamos desse apoio e este grupo é assim: aqui não há diferenças e espero que isso o ajude mais a superar desta lesão."