"Claro que fui feliz no Benfica", recorda Jorge Jesus

Jorge Jesus recordou a passagem pelo Benfica, na conferência de imprensa de antevisão

Passagem pelo Benfica: "O meu passado como treinador nunca o vou renegar. Comecei no Amora e estive no Benfica antes de vir para o Sporting. Fui feliz no Benfica, claro que fui feliz. Ganhei dez títulos no Benfica. Fui bem tratado, saí com títulos. Vim para o Sporting para a fazer a mesma coisa. Quando cheguei ao Benfica, tínhamos sido duas vezes campeões em 18 anos. A minha ideia era fazer no Sporting o que fizemos no Benfica".

Substituição de Fábio Coentrão em Astana: "O Fábio foi substituído, no campeonato português está farto de ser substituído. Ficou emocionado porque achou que poderia ter jogado mais tempo. A palavra que ele disse não vou dizer, foi normal. Vamos ver se amanhã está em condições para o jogo. Ele veio para cá com problemas com o sintético. Vamos ver se está bom para amanhã".