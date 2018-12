As claques do clube de Alvalade entraram com atraso considerável no estádio do V. Guimarães, já com o jogo a decorrer.

As claques do Sporting só entraram no Estádio D. Afonso Henriques quando o cronómetro do árbitro Luís Godinho, nomeado para dirigir o duelo entre Sporting e V. Guimarães, já passava dos 23 minutos de jogo.

Após o atraso considerável na entrada, os adeptos leoninos apressaram-se a colocar as tarjas nos respetivos lugares.