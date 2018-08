Sousa Cintra quer mais e espera ter reforços na Luz

Sousa Cintra, presidente da SAD, espera que a equipa "esteja mais entrosada" no futuro, ainda assim mostra-se esperançado em contar com "reforços" no dérbi da Luz, no próximo sábado.

"Precisamos de maior rotação e de alguns reforços. Os três pontos eram o mais importante. Espero que haja outra dinâmica, mas com o tempo de preparação não se pode exigir muito. Ganhámos com mérito. Próximo jogo é muito importante. Vamos ver se temos algum reforço na equipa. É um dérbi e queremos responder à altura. O resultado faz-nos reconstruir a equipa, jogar mais entrosados", concluiu em declarações à Sporting TV no final do jogo com o V. Setúbal.