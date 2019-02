CD explica Ristovski, que afinal podia ter jogado o dérbi da Taça de Portugal

Jogador macedónio foi inicialmente castigado com dois jogos de suspensão.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) considera que decidiu "com celeridade" o recurso da suspensão por dois jogos do defesa do Sporting Ristovski.

O pedido de recurso do Sporting para o plenário do Conselho de Disciplina só deu entrada na segunda-feira [4 de fevereiro], às 20:47, contendo um pedido de audição de testemunhas.

O órgão disciplinar da FPF marcou para quarta-feira seguinte, às 09:30, a audiência de testemunhas pedida pelo clube, durante a qual a defesa do jogador macedónio prescindiu da sua audição, tendo o Sporting sido notificado nesse mesmo dia da redução da suspensão para um jogo, às 17:40, após reunião do CD.

O defesa do Sporting, que foi expulso aos 54 minutos do jogo com o Vitória de Setúbal (1-1), da 19.ª jornada da I Liga, falhou a receção ao Benfica (derrota por 4-2), para a ronda seguinte do campeonato, mas, em função da redução do castigo, já poderia ter sido utilizado na quarta-feira, no segundo jogo seguido com o rival lisboeta, para a Taça de Portugal, uma vez que se iniciou às 20:45.

De acordo com a fonte oficial do CD, o clube de Alvalade foi notificado cerca de três horas antes do apito inicial do encontro da primeira mão das meias-finais da prova, que o Benfica venceu por 2-1, de que tinha sido dado provimento ao recurso feito para o plenário do Conselho de Disciplina.