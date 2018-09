Candidatura de Ricciardi ataca Torres Pereira por causa das contas do Sporting

Presidente da Comissão de Gestão garantiu, que a situação financeira do Sporting não correspondia ao valor revelado por José Maria Ricciardi

A candidatura de José Maria Ricciardi emitiu um comunicado no qual repudia as declarações de Torres Pereira, acusando-o de esconder a situação do clube. "A Lista B repudia e condena veementemente as declarações de Artur Torres Pereira a apelidar de Falsas as afirmações de José Maria Ricciardi no que diz respeito à alarmante situação de tesouraria do clube. Artur Torres pereira falha no seu compromisso em relação aos sócios em duas partes: ao atacar diretamente José Maria Ricciardi, não mostra equidistância nem isenção a que se comprometeu quando tomou posse; esconde aos sócios a muito difícil realidade da tesouraria do clube."

No comunicado refere-se ainda que o Sporting paga com dificuldade aos jogadores e funcionários e o défice pode aumentar. "Se nada foi feito, o deficit de tesouraria para esta época poderá ser superior a 100 milhões de euros. As dívidas aos fornecedores vão acumulando e são superiores a várias dezenas de milhões de euros."