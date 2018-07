Candidatura de Bruno de Carvalho reage a polémica com núcleo das Caldas

Núcleo leonino das Caldas da Rainha repudiou, através de comunicado, a visita de Bruno de Carvalho na inauguração da nova sede, agendada para sábado.

A candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting reagiu esta sexta-feira a um comunicado emitido pelo Núcleo das Caldas da Rainha, em que a instituição repudiava a presença anunciada de Bruno de Carvalho na abertura local da nova sede, agendada para 21 de julho, ou seja, este sábado.

"Atendendo a que o Sporting Clube de Portugal está a atravessar uma fase de transição diretiva foi decidido adiarmos a inauguração deste espaço para outubro/novembro, fazendo uma abertura local, a 21 de Julho de 2018, aos sócios, simpatizantes e familiares, tendo sido unicamente convidado o sr. Presidente do Município das Caldas da Rainha. Fomos surpreendidos quando, abusivamente, apareceu calendarizada no programa da pretensa candidatura do sr. Bruno de Carvalho a inauguração da nossa sede, situação essa que repudiamos, ao qual somos alheios, esclarecendo no entanto que o Núcleo está disponível para receber qualquer candidatura reconhecida pelos órgãos próprios do Sporting Clube de Portugal", pode ler-se no comunicado do núcleo, que recebeu resposta da candidatura de Bruno de Carvalho.

"A candidatura do dr. Bruno de Carvalho acedeu a ir à inauguração da nova sede do núcleo do Sporting das Caldas da Rainha por respeitar todas as leoas e leões das Caldas e o atual presidente da mesa da assembleia geral do núcleo, o grande leão e amigo Álvaro Cabral. Fizemo-lo mesmo sabendo de todas as movimentações por parte de alguns dos membros da sua direção que em nada abonam o nosso clube", ripostou a candidatura do ex-líder leonino, que mantém a intenção de se reunir com os sportinguistas das Caldas:

"*erante o comunicado feito, a nossa candidatura informa que fará questão durante a campanha de se reunir com os todos os sportinguistas das Caldas que o desejarem, em local que brevemente anunciará, e que, desde ontem [quinta-feira], ficou definido não ser no núcleo", acrescenta a candidatura de Bruno de Carvalho.