"Campeonato é longo, não se resolve à sétima jornada"

Beto, team manager do Sporting, falou ao canal do clube no dia seguinte à derrota em Portimão.

O Sporting saiu de Portimão com uma derrota por 4-2, na ronda sete do campeonato, mas Beto acredita que a união do grupo permitirá dar a volta à situação. O antigo central e atual team manager do clube leonino, falou ao canal do Sporting, vincando que ainda há muito campeonato pela frente.

"Há muito campeonato e está é uma prova de regularidade, longa, não se resolve à sétima jornada. Estamos focados, unidos, para dignificar este clube. Há jogos que não correm como desejamos. Só com união e muito trabalho é que podemos melhorar e chegar ao fim na posição que nós queremos. Temos um grupo e staff fantásticos, pessoas competentes, que dão muito por este clube todos os dias. É importante toda a família sportinguista estar unida, não haver a desunião que por vezes acontece. É importante manter a coesão. Os jogadores, o grupo, todo o staff, sozinhos não vamos conseguir conquistar muito. Acredito que até ao fim do campeonato há muitos jogos e vão estar ao nosso lado", afirmou Beto.

"Costumo dizer que ninguém sente mais do que os jogadores quando as coisas não correm bem. Acredito que, mais cedo ou mais tarde, o fruto desse trabalho vai aparecer", sublinhou. "O Sporting não pode parar, é enorme", atirou Beto

"Todos os dias podemos dar mais, ser melhores. Quem está no Sporting tem de dar mais todos os dias", continuou, fazendo um balanço muito positivo em termos pessoais no clube. "Para mim é muito fácil trabalhar no Sporting. Tenho uma paixão imensa por este clube. Também é fácil trabalhar com os jogadores, com este staff à volta do grupo de trabalho. Tornou a minha tarefa e ambientação mais fácil", rematou.