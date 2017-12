Caldo entornado entre Acuña e Coentrão pediu intervenção

Coentrão repreendeu Acuña e o argentino encostou-lhe a cabeça. Troca de mimos prosseguiu e só foi travada com a ajuda do capitão William.

Minuto 55 do Belenenses-Sporting. Após uma jogada em que Bruno Pereirinha, lateral-direito dos azuis, apareceu solto para cruzar, Fábio Coentrão deu um salto e com o braço no ar, cobrou a Acuña o que terá considerado ser uma falha de posicionamento do argentino. Este, de sangue quente na veia, não esteve com meias medidas: foi junto do lateral e encostou-lhe a cabeça para espanto de tudo e de todos. A troca de mimos não tinha fim e só com a intervenção de William Carvalho, ontem subcapitão dos leões, foi possível acalmar os ânimos.

O médio colocou-se entre os dois jogadores e mandou-os cada um para seu lado. Nenhum tinha visto, momentos antes, que em plena briga o Belenenses tinha aproveitado para... continuar a jogar, apesar de a bola ter acabado por sair pela linha de fundo. Já com a serenidade a imperar, foi Rui Patrício, ele sim, o capitão principal dos verdes e brancos no Restelo, quem aproveitou uma substituição do lado do adversário para falar com Coentrão. Trocaram duas ideias e o caso ficou por aí.

Se por opção ou para "cortar" definitivamente com a altercação, Jorge Jesus promoveu a saída de Fábio Coentrão ao minuto 72: era natural o desagrado do internacional português, que nem foi ao banco de suplentes do Sporting. Seguiu linha lateral fora em direção ao balneário, nem sequer assistindo ao golo... de Acuña. No final, também não subiu para, em conjunto com os seus companheiros de equipa, agradecer aos adeptos o apoio prestado. Um episódio menos feliz que não teve repercussões de maior.