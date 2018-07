Bruno na AR finta o comunicado da Comissão de Fiscalização

Bruno de Carvalho marcou na tarde desta quinta-feira presença na Assembleia da República.

Bruno de Carvalho marcou na tarde desta quinta-feira presença na Assembleia da República para uma sessão de esclarecimento no Núcleo Sportinguista. Horas depois do comunicado emitido pela Comissão de Fiscalização, o ex-presidente do Sporting, que tenciona concorrer às eleições do dia 8 de setembro, não quis pronunciar-se sobre o assunto. Ontem, o advogado e mandatário Pedro Proença tentou apresentar as listas, mas as mesmas não foram aceites por Jaime Marta Soares.

"Vir à Assembleia é sempre um recordar de infância, foi onde cresci. Vim falar com os sportinguistas da Assembleia. É sempre bom vir a um sítio onde cresci. Venho apresentar o meu projeto", disse aos jornalistas.

A Comissão de Fiscalização do Sporting, recorde-se, emitiu um comunicado no qual garante, em primeiro lugar, estar legitimada, por decisões judiciais, lembrando que aplicou o Regulamento Disciplinar aprovado a 17 de fevereiro de 2018, pelo Conselho Diretivo de Bruno de Carvalho.

Sobre os processos de Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, a Comissão esclarecer que decidirá, oportunamente, os mesmos. " A suspensão dos membros, entretanto destituídos em AG, do Conselho Diretivo, entre os quais os drs. Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, resulta de uma participação de sócios com plenos direitos e encontra-se na sua fase final de averiguação. A resolução do processo será comunicada oportunamente, dependendo, entre outros, da colaboração dos testemunhos dos visados."