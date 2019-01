Bruno Fernandes: "Ganhar o primeiro troféu do ano para dar um embalo para o campeonato"

epa07301109 Sporting´s player Bruno Fernandes (L) in action against Moreirense's player Rafik Halliche (R) during their Portuguese First League soccer match held at Alvalade stadium in Lisbon, Portugal, 19 January 2019. EPA/ANTONIO COTRIM

Bruno Fernandes está confiante para a final da Taça da Liga e recorda o jogo com o FC Porto para o campeonato

Objetivo: "O nosso objetivo para esta final four era vencer e estamos aqui com a mesma ambição da época passada: vencer a Taça, sabendo que é o primeiro troféu do ano e é uma competição mais difícil em relação ao ano anterior, porque estiveram aqui as quatro melhores equipas e terá um sabor especial ganhar esta taça. O que aprendi é que as finais não se jogam, ganham-se e queremos ganhar o primeiro troféu do ano para dar um embalo para o resto do campeonato."

Sobre o FC Porto: "Sabemos das qualidades do FC Porto e nós as nossas; já nos defrontámos há pouco tempo, nessa altura, foi um jogo muito equilibrado, talvez não muito bonito, em que as duas equipas souberam dar poucas oportunidades uma à outra. Este será um jogo diferente, é uma final, está um título em jogo e haverá uma ambição diferente."

Apoio: "Tem sido uma boa receita em todos os sítios em que jogámos, não nos podemos lamentar por falta de apoio. Acredito que vão encher outra vez o Estádio Municipal de Braga, como no ano passado."