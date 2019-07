Bruno de Carvalho sobre Frederico Varandas: "Tem um póster meu no quarto. Só pode"

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho - entrevistado pela Rádio Estádio - voltou a criticar o atual líder do clube e e da SAD, Frederico Varandas

Críticas: "Dizia-se, também, que o Sporting nunca podia ser um clube popular. Este mito chateou muito a elite do clube. Os 80 mil sócios deram-lhe uma base mais popular. Sendo de base popular, teve o maior aumento da história. O rumo é este, ser um clube de base popular. É isso que atrai as pessoas. Hoje estão a ser afastadas novamente" Nem toda a gente que faz parte desta elite é gente de mau fundo. Há uma elite dentro do Sporting, uma certa elite, que não gosta dos associados. Tivemos presidentes que disseram que preferiam ter acionistas a sócios"

Sobre Frederico Varandas: "O segurança dele agrediu um associado que não concordava com Varandas. Ele mostrou o que pensa da democracia. Aquilo não é a casa do Varandas; aquilo é a casa dos sócios. Não foi um segurança qualquer. Eu conheço-o. Disseram que era o meu ex-segurança; mas é o segurança do Varandas. Tem um póster meu no quarto. Só pode. É um fetiche. Não fala sem falar de mim. Que se dedique a aprender as regras das modalidades e a melhorar a sua comunicação. As pessoas acreditam piamente que foi ele quem passou cá para fora as imagens de Alcochete. Eu não posso dizer porque não sei. Mas as pessoas dizem isso".

Contra a expulsão: "Fui contra a expulsão de Godinho Lopes. Disse-o ao Conselho Fiscal. Mas ele deixou-nos uma dívida de mais 100 milhões, colocou-nos na boca do Mundo pelas piores razões. Meteu-nos quase na linha de água no campeonato. Três meses de ordenado em atraso... Não vou ser hipócrita e dizer que me perturbou a expulsão, mas fui contra ela. Foi o que transmitiu ao presidente do CFD, na altura Bacelar Gouveia".

Sobre Jorge Jesus: "É mentiroso. Ainda ontem foi confirmado por antigos membros da minha Direção que quem mudou a hora do treino foi Jorge Jesus. O funcionário Jorge Jesus é mentiroso. Conferenciou à nossa frente com o Raul José"

Sobre Rui Patrício: "O Patrício meteu-me um processo com base nas palavras do meu interrogatório, acusando-me de difamação. Acusa-me de, no meu interrogatório, eu ter dado a entender que tinha sido um 'mandante' de Alcochete. E foi a senhora Procuradora Cândida Vilar a dar o áudio à RTP"