Bruno volta a chamar "labrego" a Rodolfo Reis e junta-lhe Diácono Remédios

Continua a troca de palavras entre o presidente do Sporting e o ex-jogador do FC Porto.

A troca de palavras entre Bruno de Carvalho e Rodolfo Reis continua. À primeira oportunidade pública, Rodolfo Reis não deixou de responder ao presidente do Sporting, que a 16 de janeiro, numa publicação feita no Facebook, chamou "labrego" ao antigo futebolista do FC Porto. No domingo, no programa Play Off da SIC Notícias, Rodolfo foi claro numa resposta que envolveu dicionário, rapazinho e vozes de burro.

"Vozes de burro não chegam ao céu", começou por dizer na resposta ao presidente do Sporting: "Chamou-me labrego, mas no dicionário dá azo a muitas coisas. Labrego é homem rude, rústico, entre outras coisas mais grosseiras, ou camponês e aldeão. Mas eu digo mais: Trabalhador de solo a solo, honesto e amigo do seu amigo. Eu sou labrego nestas condições, mas o presidente é labrego nas outras Olhando para os adjetivos que tem o homem do campo, eu sou labrego. Tudo o resto que engloba a palavra labrego é esse rapazinho", disse.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

A resposta de Bruno não tardou, mas uma vez nas redes sociais. "Rodolfo, o Diácono Remédios labrego dos programas desportivos... Quanto à minha idade, não te preocupes por eu ser novo. Tem as suas vantagens. Quanto a ti não estejas tão amargo... A partir de dia 29 já só te faltam 5 anos para finalmente conseguires fazer outra vez algo de jeito.... (se quiseres mando-te o dicionário)! Assim já não terás de lamber o rabo cordialmente ao JJ...", escreveu o líder do Sporting.