Bruno de Carvalho revela: "Pinto da Costa foi quem mais me surpreendeu pela positiva"

Em entrevista à revista Playboy, o ex-presidente do Sporting passou em revista os cinco anos na liderança do clube verde e branco.

Bruno de Carvalho passou cinco anos na presidência do Sporting e, em entrevista à Playboy, passou esse período em revista. Questionado sobre quem o surpreendeu mais, o antigo líder leonino falou sobre os presidentes dos rivais FC Porto e Benfica, um como exemplo positivo e outro como negativo.

"Pinto da Costa acaba por ser a pessoa com quem tenho o meu primeiro embate, é com Pinto da Costa e o FC Porto, e que depois me surpreendeu completamente pela positiva. Pela postura, pela forma como ele é em termos de anfitrião, surpreendeu-me muito, muito pela positiva", revelou Bruno, que no pólo oposto da questão coloca Luís Filipe Vieira:

"Quem me surpreendeu mais pela negativa foi o Luís Filipe Vieira. Acho que alguém com tanta experiência não devia ter feito aquela proposta. Até hoje ainda me lembro dessa proposta, que é feita na garagem da Liga, de fazer uma aliança, umas vezes ganho eu e umas vezes ganhas tu, não estava à espera. Acho que as pessoas têm que ter consciência, alguma sensibilidade e conhecimento de com quem é que estão a falar. Por isso, acho que foi a pessoa que mais me dececionou", atirou Bruno de Carvalho.

Sobre o episódio que começou a desenhar o princípio do fim da sua presidência, a invasão à Academia de Alcochete, Bruno de Carvalho considera que não se trata do momento mais negro da história do Sporting:

"Acho que politicamente foi bem aproveitado pela oposição que não tinha coragem de dar a cara. Continuo a achar que não foi o momento mais negro da história do Sporting. Para mim o momento mais negro foi o pior ano desportivo de sempre e a falência técnica do Sporting, que caminhava para deixar de ser um dos grandes. Isso para mim acho que foi o período mais negro do Sporting. Aquilo que aconteceu foi um acto hediondo, criminoso, que está a ser julgado. Em Guimarães foi muito pior aquilo que se passou na Academia. Mas Guimarães teve uma sorte grande. Foi um treinador à altura daquilo que lá aconteceu e que não permitiu que escalasse ou que se passasse cá para fora muito daquilo que se passou, mas lá foi muito pior e não foi dada esta propaganda toda, porque eu chamo-lhe propaganda, que foi dada ao Sporting. E a pergunta seguinte seria, mas o Sporting é o Sporting e o Guimarães é o Guimarães", rematou Bruno de Carvalho.