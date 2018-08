Bruno de Carvalho: "Apresentámo-nos para retomar as nossas funções"

Ex-presidente do Sporting deslocou-se a Alvalade e falou aos jornalistas após reunião com a SAD.

Bruno de Carvalho esteve esta sexta-feira em Alvalade, em reunião com a SAD do Sporting. À saída do estádio, falou aos jornalistas e confirmou que se dirigiu à sociedade verde e branca para retomar as funções de presidente do organismo, com base numa providência cautelar que anulará a decisão da Assembleia Geral destitutiva do dia 23 de junho.

"Apresentámo-nos para retomar as nossas funções. Faremos o que a lei deixa ao nosso alcance. O presidente da SAD chama-se Bruno de Carvalho. Foi muito bom voltar a casa e acredito que vamos voltar a ocupar o nosso lugar", afirmou Bruno de Carvalho.

"As gentes de Marta Soares não têm ainda a ata da AG feita. A certificação foi feita dias depois da mesma. (...) Eles sabem desde o dia 1 de agosto que todo o efeito da AG foi suspenso", acrescentou Bruno de Carvalho, que prosseguiu:

"Agora vamos mandar a polícia ir lá acima e identificar as pessoas que optaram por não nos repor no nosso lugar", continuou. "As eleições seriam inevitavelmente impugnadas. A estratégia seria a crise. Não temos objeções a apresentarmo-nos a eleições. É importante defender a regularidade do ato. Acredito que vamos evitar que se instale o sinistro projeto que está em curso", rematou.

O advogado José Preto afirmou mesmo que Bruno de Carvalho é "o presidente em funções": "Bruno de Carvalho não tem que tomar posse porque é o presidente em funções. Não sei se amanhã [sábado] vem a Alvalade, pode exercer funções noutro sítio", afiançou.