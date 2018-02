Bruno de Carvalho reage à UEFA e promete voltar ao banco

O presidente do Sporting, que outrora foi presença assídua junto a Jorge Jesus durante os jogos, esta época só em alguns jogos da Liga dos Campeões se tem sentado no banco

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, reagiu ao aviso que recebeu da UEFA por causa de comentários críticos, nas redes sociais, às arbitragens dos jogos da Liga dos Campeões contra o Barcelona e a Juventus, gracejando com o assunto: "Lá nos encontraremos no banco, em Astana, e depois no Congresso Internacional The Future of Football, onde a UEFA já confirmou mais uma vez a sua presença", escreveu o líder leonino no Facebook.

"Em causa, comentários de pura ironia na minha página pessoal sobre as arbitragens do jogo contra Barcelona e Juventus. Não correu bem esta notícia, que estava guardada pelo Correio da Manhã, para esta semana antes da AG. Estavam à espera de outra decisão... Vamos Sporting! Mostrar a força do leão, do verdadeiro rei da selva, em Astana e na AG de dia 17! Eu acredito em vocês!", juntou Bruno de Carvalho, após ser visado pelo Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA.