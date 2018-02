"Bruno de Carvalho prometeu-me a Sporting TV", lembra Carlos Severino

Candidato às eleições de 2013 diz que Bruno de Carvalho mente e lembra uma promessa com cinco anos

Carlos Severino foi um dos visados no discurso inicial de Bruno de Carvalho, palavras criticadas pelo sócio dos leões que lembra até uma promessa do presidente, feita ainda em campanha. "Visou-me com mais uma mentira. Disse que eu tinha dito, durante a semana, que eu tinha ameaçado que eu só me calava se me desse a Sporting TV. Em 2013 queria que eu desistisse para ele e eu naõ desisti. Depois ele pediu-me ajuda para o debate final com Couceiro e eu ajudei. Na altura prometeu-me a Sporting TV, mas nunca mais falámos disso desde então. O assunto não foi tratado por mim e tenho testemunhas. Não pode mentir como mentiu", sublinha o antigo candidato em declarações a O JOGO.

O sócio e adepto, que teve de ser protegido pela PSP à saída do Pavilhão João Rocha, destaca que tem um currículo, de leão ao peito, que Bruno de Carvalho ainda não tem. "Sou do Sporting e participei na conquista de dois títulos de campeão, na construção da Academia e do novo estádio. Estive na final da Taça Uefa, como Press Officer, portanto é um currículo que deve ser respeitado, mas Bruno de Carvalho não respeita. Atira granadas todos os dias."