"Bruno de Carvalho procura apenas chantagear os sócios com estas atitudes"

João Pedro Paiva dos Santos emitiu comunicado sobre a Assembleia Geral deste sábado, assegurando que o presidente do Sporting "nunca deixará por sua vontade o poder".

O empresário e sócio do Sporting João Pedro Paiva dos Santos emitiu este sábado um extenso comunicado sobre a Assembleia Geral deste sábado, fazendo mira a Bruno de Carvalho e criticando a atitude adotada pelo presidente leonino ao longo das últimas semanas, que acusa de "fazer chantagem com os sócios" do clube de Alvalade.

Paiva dos Santos refere ainda que Bruno de Carvalho "nunca deixará por sua vontade o poder".

Leia o comunicado na íntegra:

"Tendo em conta a AG de hoje e tudo o que tem sido sobre o presidente do Sporting Clube de Portugal, cumpre esclarecer as seguintes verdades:

Restruturação Financeira: Bruno de Carvalho não é o responsável nem autor da mesma. A Restruturação Financeira foi negociada pelo falecido Nobre Guedes e Por Godinho Lopes com os bancos credores. Bruno de Carvalho já o admitiu e, como tal, não salvou o Sporting da falência. Bruno de Carvalho é o responsável pela emissão do maior empréstimo obrigacionista de sempre com as ultimas VMOC, e já gere a Sporting SAD à custa das VMOC bem como da antecipação de vários anos de receitas do patrocínio da NOS. Ou seja, não vai haver dinheiro para pagar as primeiras VMOC, as segundas VMOC e, antes de acabar o patrocínio da NOS não vamos ter dinheiro para investir. Em vez de se fazer um trabalho assente na restruturação financeira foi feito um trabalho com vista à conquista imediata de um titulo de campeão nacional para lhe garantir a continuidade na presidência por muito tempo. No entanto o Sporting não é campeão há 15 anos. Nesses 15 anos dois presidentes conquistaram muitos mais títulos e feitos importantes que ele (Campeonatos, Taças de Portugal, Supertaças, Finais europeias, Semifinais europeias... tudo com um orçamento inferior ao que ele gastou apenas neste inverno. Conte-se ainda com a primeira taça europeia de andebol conquistada no mandato de José Eduardo Bettencourt. Nestes 15 anos tivemos 5 presidentes, os últimos 5 são de Bruno de Carvalho. Ou seja, 4 presidentes em 10 anos e um presidente em 5 anos. Isto faz de Bruno de Carvalho o maior perdedor de todos os presidentes e o presidente com mais anos sem ganhar nada! Pavilhão: Ao contrário de que apregoa o presidente Bruno de Carvalho, o pavilhão não é seu mérito. Mérito é a construção/edificação, mas os terrenos foram negociados e conseguidos pela direção de Godinho Lopes. O nome foi proposto e decidido na sequência da direção de Godinho Lopes. Bruno de Carvalho é responsável sim por ter o pavilhão sempre vazio. Pontos 1 e 2 da AG. São pontos sensíveis e com os quais não concordo por diversos motivos. Não me alongarei a expor os motivos porque ocuparia muitas páginas, mas em jeito de resumo: O regulamento disciplinar proposto e a sua pressa em aprovar não é mais doe que legitimar a atitude persecutória aos sócios. Veremos depois da aprovação se assim não é. Vai ser possível expulsar quem pense diferente do presidente do Clube. Se um sócio publicar algo no Facebook que vá contra o presidente, um seu amigo é obrigado a denunciar ao CFD, sob pena de este ser alvo de processo disciplinar.... Bufos à força! Ponto 3 da AG visa apenas conseguir a provação dos pontos 1 e 3 que ele percebeu na primeira AG que não conseguiria aprovar. Cumpre esclarecer que a direção é eleita para governar o clube. Submete a aprovação das medidas e tem de se sujeitar à aprovação ou não das mesmas. Não pode obrigar os sócios a aprovarem as mesmas nem condicionar a sua continuidade à aprovação das mesmas. Tal como na Assembleia da República os Governos não se ameaçam demitir se o parlamento não aprovar as suas propostas, a direção do Clube deve estatutariamente e moralmente o mesmo respeito aos sócios. Acresce que o presidente do Clube havia dito que para ele era indiferente a aprovação das medidas e que elas nem eram suas, mas sim do Conselho Fiscal e Disciplinar. Chantagem e legitimação. Bruno de Carvalho procura apenas com estas atitudes chantagear os sócios para que sejam aprovadas as propostas que, agora se entende, que são suas e não do CFD, de modo a que ele possa mandar de forma totalitária no nosso Clube. Pretende apenas legitimação e aclamação para fazer tudo aquilo que apeteça daqui em diante com todo o poder legal, e com toda a autoridade moral de quem é aclamado. Cabe aos sportinguistas demonstrar que as coisas não são assim e que ele foi eleito para governar de acordo com o seu programa, mas apenas dentro daquilo que é a vontade dos sócios. Vamos todos à AG e votemos contra estas duas propostas.

Tenho vindo a ter conhecimento de que tudo foi feito tendo em vista a mobilização de quem apoia incondicionalmente Bruno de Carvalho para que vá à AG votar de forma a aprovar todos os pontos independentemente das suas convicções. Isto é a mais pura manipulação e desinformação. Os sócios vão votar enganados apenas para perpetuar esta pessoa no seu cargo de sonho, prejudicando de forma irreversível o Clube.

Estou certo que Bruno de Carvalho terá uma vitória esmagadora na AG, com prejuízo gravíssimo para o Clube. Veremos sem dúvida a implementação do "brunistão" e a consagração das atitudes persecutórias. Bruno não pode perder o seu emprego. Tudo isto terá um fim, pois o tempo ditará a justiça. Até lá valerá a legitima vontade dos sportinguistas. Serão os sócios a escolher o Sporting e o presidente que querem. Serão esse o Clube e o presidente que merecerão. As atitudes e mensagens "Calimericas" de medo de perder o tacho, perdão o cargo, bem como a chantagem de serem aprovados todos os pontos que ele quer ou que se demite são falsos. Ele nunca deixará por sua vontade o poder. Votem contra algum dos pontos e veremos se ele continua ou não.

Lembrem-se das mentiras e contradições de Bruno de Carvalho na ultimas semana: diz que não quer saber se aprovam ou não os pontos da AG. Depois vem dizer que se Não forem aprovados (carecem de uma votação de 75%) se demite. Diz que, se tal acontecer se demite, que vai à sua vida e que não precisa do Sporting. Depois vem dizer que isto é o seu ganha pão e que precisa do cargo para viver e alimentar a sua família. Diz que não quer que se fale da sua família, mas é ele quem se refere a ela e quem usa os meios do Clube para anunciar que ele e uma funcionária do clube vão ser pais. Diz que as propostas não são dele mas depois vem dizer que se demite se não aprovarem as suas propostas .Acusa os sócios de falta de militância quando tem um estádio sempre cheio apesar de não ganhar nada! Insulta tudo e tos, em especial sócios do Clube e queixa-se de que é maltratado. Espera o quê quando insulta as pessoas e é ordinário (veja-se o eu disse sobre a sócia Margarida Dias Ferreira por exemplo).

Goste-se ou não de Bruno de Carvalho, está na hora de os SPORTINGUISTAS pensarem pelas suas cabeças e não se deixarem influenciar. Os pontos 1 e 2 da AG são, por diversos motivos muito prejudiciais ao clube. Servem apenas para o mesmo fim do ponto 3: garantir o emprego a Bruno de Carvalho. Vamos salvar a identidade e valores do Sporting Clube de Portugal votando contra a aprovação dos pontos 1 e 2 da AG. Seja feita uma revisão dos estatutos e elaborado um regulamento disciplinar, mas assente em propostas dos sócios ou de advogados independentes. Não precisamos da aprovação desta proposta mal feita, mal pensada, e não neste momento. Não podemos deixar que estas medidas sirvam para expulsar sócios apenas porque pensar diferente do presidente, em processos que até já correm seus termos.

Pensemos primeiro nosso querido Clube.

Viva o Sporting Clube de Portugal!

João Pedro Paiva dos Santos"